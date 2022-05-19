Türkiye Gazetesi

Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 66 kiloda milli boksör Busenaz Sürmeneli, Taylandlı Janjaem Suwannapheng'i 5-0 yenerek finale yükseldi.

MAÇI 5-0 KAZANDI

Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri'nde düzenlenen şampiyonanın 9. gününde olimpiyat ve dünya şampiyonu Busenaz Sürmeneli, 66 kiloda yarı final maçına çıktı.

Geçen yıl düzenlenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 69 kiloda altın madalya kazanarak Türk spor tarihine geçen son dünya şampiyonu milli boksör Busenaz, bu şampiyonada sırasıyla İtalyan Angela Carini, ABD'li Arika Melek Skoog ve Özbek Navbakhor Khamidova'yı eledi.

Yarı finalde Taylandlı Suwannapheng ile karşılaşan 23 yaşındaki milli boksör, ilk raundu 3-2 aldı. İkinci rauntta daha etkili bir performans sergileyen Busenaz, hakemin rakibine saymasını sağladı ve bu bölümü 5-0 üstün bitirdi.

Son raundu da 5-0 alan Busenaz Sürmeneli, maçı 5-0 kazanarak adını finale yazdırdı.

FİNALE ÇIKAN DÖRDÜNCÜ MİLLİ BOKSÖR OLDU

Busenaz, 48 kiloda Ayşe Çağırır, 50 kiloda Buse Naz Çakıroğlu ve 54 kiloda Hatice Akbaş'ın ardından finale çıkan dördüncü milli boksör oldu.

2019'da Rusya'da 69 kiloda dünya şampiyonu olan Busenaz, 66 kilo finalinde 20 Mayıs Cuma günü Kanadalı Charlie Cavanagh karşısında üst üste ikinci altın madalya için mücadele edecek.

TARAFTARA ÇAĞRI

Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası’nda tribünlerin daha çok dolmasını istediğini dile getiren milli boksör, “Dünya Şampiyonası İstanbul’da oluyor. Bize destek verin, güç verin, dua edin. Öz evlatlarınız dövüşüyor burada. Gelin burada birlikten kuvvet verin. Ringde de tribünlere el yapıyorum çünkü onların destekleri bana güç veriyor” şeklinde konuştu.

Finalde mücadele edecek rakibi için daha sonra analiz yapacaklarını belirten Busenaz, “Her sene şampiyonluğa koşuyoruz. Finalleri de seviyoruz. Büyük şampiyonalarda hiç final kaybetmedim, inşallah burada da kaybetmem” dedi.

Futbolda şampiyon olan Trabzonspor için taraftarların her yerde kutlamalar yaptığını da ifade eden Busenaz, “Trabzonlular kutlamalara çok alıştı. Ben bile şaşırıyorum. Deli bir memleketiz, ben de deliyim. İnşallah kutlamalar devam edecek” şeklinde konuştu.

"KENDİ EVLATLARINA SAHİP ÇIKSINLAR"

Busenaz Sürmeneli’nin antrenörü Cahit Süme de tribünlerin boş olduğuna dikkat çekerek çağrıda bulundu. Finale iyi hazırlanacaklarını söyleyen Süme, “Herkes bize göre hazırlanıyor. Biz de olduğumuz yeri bırakmak istemiyoruz. Tüm mücadeleyi, tüm gayreti göstereceğiz. Boks seyircisine seyir zevki verdiğimizi düşünüyoruz. İnşallah finalde de güzel şeyler olacak. Büyük maçların adamıyız. Kendi seyircimiz önündeyiz, inşallah finalde daha çok kişi gelir. Tribünler bomboş duruyor. Lütfen gelip bize destek verin, kendi evlatlarına sahip çıksınlar. Çok üzülüyorum” ifadelerini kullandı.

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