Türkiye Gazetesi

M. Emin ULUÇ

Büyük bir sürpriz olmaz ise Şampiyonlar Ligi'ne gidecek olan Fenerbahçe'nin gözü dün gece oynanan Avrupa Ligi final maçındaydı. Ligde ikincilik için büyük avantaja sahip olan sarı lacivertliler, yeni sezonun planlamasını yapmak için E. Frankfurt-Rangers maçında İskoç ekibinin kazanmasını bekliyordu. Fakat kupayı Frankfurt alınca işler karıştı. Şampiyonlar Ligi elemelerine 2. turdan başlayacak olan Fener, gruplara kalabilmek için üç rakip elemek zorunda.

ADAY ÇOK, SÜRE AZ

Sezonu 10 Haziran'da açmak zorunda olan, hocası da netleşmeyen Sarı Kanarya olumsuz bir tabloyla karşı karşıya kaldı. Berke, Nazım, Ozan, Mesut gibi isimlerle yolları ayırma kararı alan Fener, yerli transferde gaza basacak. Sarı lacivertlilerin listesinde Antalya’dan Bünyamin ve Gökdeniz, Göztepe’den Halil, Kasımpaşa’dan Ertuğrul ve Eren, Altay’dan Kazımcan, Köln’den Salih Özcan yer alıyor. Fakat aday çok, hoca yok, süre az.

ÇİFT KALE YAPTILAR

Malatya'ya bilenen Fenerbahçe'de futbolcular, önce pas çalışması ardından dar alanda çift kale maç yaptı. İdman bireysel çalışmalarla sona erdi.

Fenerbahçe hocada ve golcüde 'nokta atışı' istiyor Camianın sabrını sınayacak kredisi kalmayan Başkan Ali Koç, Jesus’la el sıkıştıktan sonra golcü için de tanıdık isimlere yöneldi. Hocanın talebesi Seferovic ve Sörloth gündemde.

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