Türkiye Gazetesi

Sezonu şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor, daha lig bitmeden önümüzdeki sezon için transfer hareket planını da hazırladı. Bordo mavililer gidecek oyunculara bağlı yedi transfer yapmayı planlıyor. Savunma hattında sağ bek, sol bek, sağ stope ve defansif orta saha mevkileri için çalışmalar sürüyor. Ayrıca 1-2 kanat ve forvet transferi de gündemde. Medical Park Stadı’nda ve İstanbul’da gerçekleştirilen şampiyonluk görüntülerinin özellikle yabancı transferinde kulübün elini güçlendirmesi bekleniyor.

KAMPA TAM KADRO

Trabzonspor yönetimi, Şampiyonlar Ligi kozunu kullanarak yıldızları ikna etmeyi planlıyor. Kolları erkenden sıvayan başkan Ahmet Ağaoğlu, üç isimle anlaşmak üzere olduklarını söyledi. Teknik direktör Abdullah Avcı’nın da istediği 3-4 isimle temasa geçtiklerini ifade eden Ağaoğlu “Sakatlıklar yüzünden şampiyonluk yolunda sıkıntılar çektiğimiz dönemler oldu. Önümüzdeki sezon daha geniş ve alternatifli bir kadroyla mücadele etmemiz şart. Hedefimiz yine kamp başlamadan takviyeleri yapmak” dedi.

İSTANBUL'UN EFESİ

Bordo mavililer İstanbul ekiplerine karşı 11 maçta 6 galibiyet, 5 beraberlik alırken hiç yenilmedi ve 23 puan elde etti. Trabzonspor, Başakşehir’i yenerek İstanbul takımlarına karşı unutulmaz bir başarıya imza atmak istiyor.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'ya 'fahri doktora' ünvanı verildi

AVCI'YA BÜYÜK ONUR

Trabzonspor ile şampiyonluk yaşayan teknik direktör Abdullah Avcı’ya Trabzon Üniversitesi’nin dördüncü kuruluş yıl dönümü etkinliklerinde ‘fahri doktora’ unvanı verildi. Avcı, "Geldiğimde müzeyi gezerken tarihte yer almak istiyorum demiştim. Allah nasip etti. Beni arayıp ilk tebrik eden hoca Şenol Güneş oldu. Kendisine teşekkür ediyorum" dedi.

ABDÜLKADİR SAKATLANDI

Trabzonspor’da Abdülkadir Ömür’ün çekilen MR’ında birinci derece kas yaralanması tespit edildi. Oyuncunun millî takımın 7 Haziran’da Litvanya ile oynayacağı Uluslar Ligi maçına yetişebileceği öğrenildi. Bu arada dış menüsküsünde yırtık oluşan Serkan Asan dün başarılı bir operasyon geçirdi.

Gökdeniz Karadeniz: Trabzonspor’un şampiyonluk kutlamalarına çağrılmadım Bir zamanlar Trabzonspor'da forma giyen Gökdeniz Karadeniz, şampiyonluk kutlamalarında davet edilmediğini söyledi. Karadeniz, bu yüzden evde kutlama yaptığını belirtti.

Trabzonspor'un dev ikilemi Uğurcan Çakır, Abdülkadir Ömür, Cornelius, Bakasetas ve Hugo gibi isimler transferin gözdesi. Diğer yanda ise önemli bir vitrin olan Şampiyonlar Ligi’nde başarı hedefi. Başkan Ahmet Ağaoğlu ise “tok satıcı”.