Türkiye Gazetesi

Yalımcan SARPYEL

Galatasaray’ın 39. başkanı 11 Haziran’da belli olacak. Adayların kesinlik kazanacağı ve başvuru evraklarıyla, listelerini belli edeceği gün ise cuma... Artık sayılı saatler kalmışken kulisler kaynamaya devam diyor. Eski başkanlardan Dursun Özbek camiadan gelen “Başkan ol” baskısına, tek aday olmak şartıyla ikna olmuştu. Eşref Hamamcıoğlu, görüşmede “Ben ekibimle iki senedir hazırlanıyorum. Siz benim listeme dâhil olun” deyince Özbek adaylıktan vazgeçmenin eşiğine gelse de yeniden ikna edildi.

LİSTE HAZIRLIKLARI

Uzun süredir seçim hazırlığında olan Metin Öztürk, prensipte Dursun Özbek ile birleşmeye olumlu cevap verdi ve detaylar üzerinde görüşmeler sürüyor. Stat isim sponsorluğu, basket şubesine verdiği katlılarla son yıllarda ön plana çıkan Erden Timur da Özbek’in ekibine katılacak. Ayrıca camiadan Cemal Özgörkey ve Muhtar Kent gibi isimlerle güçlü bir liste kurulduğu öğrenilirken, Dursun Özbek’in bugün adaylığını resmen açıklaması bekleniyor.

ASLAN KANATLANACAK: KEREM - YUNUS BULUŞTU

Galatasaray’ın kanatları şimdiden belli oldu. Yıldızı Kerem Aktürkoğlu’nu bırakmayacak olan sarı kırmızılılar, Adana Demirspor’a kiralanan Yunus Akgün’ü de kadroda tutacak. Bu sayede Aslan’ın kanatları hem yerli olacak hem de ofansif olarak güçlenecek.

İLKAY ASLAN OLUR MU?

Manchester City, 31 yaşındaki Türk yıldızı İlkay Gündoğan’la yollarını ayıracak. Daha önce ailece Galatasaraylı olduklarını söyleyen İlkay, bir gün sarı kırmızılı formayı giymek istediğini söylemişti. İlkay’ın sarı kırmızılılardan teklif beklediği öğrenildi.

Feghouli, Galatasaray'a veda etti Galatasaray'ın 32 yaşındaki Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli, Twitter'dan veda mesajı yayınladı.

Galatasaray FETÖ firarisi Hakan Şükür'ü sildi... 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Türkiye terk eden Hakan Şükür ile Arif Erdem, Galatasaray tarafından silindi. İkili, UEFA Kupası zaferinin yıl dönümünde sosyal medyada paylaşılan videolardan çıkarıldı.