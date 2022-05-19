Türkiye Gazetesi

Üniversitesinin 4. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Mahmut Goloğlu Kültür Merkezi'nde tören düzenlendi. Vali İsmail Ustaoğlu, törende, Trabzon'un ülkenin üniversiteleşmesinde çok önemli bir şehir olduğunu söyledi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Avcı ise Trabzon'a geldiğinde ilk olarak Özkan Sümer ile görüştüğünü belirterek, "Geldiğimde Trabzonspor Müzesini gezerken 'Tarihte yer almak istiyorum' demiştim. Allah nasip etti. Trabzon'a geldiğim ilk gün Özkan hoca beni aradı. Beni daha önce 2 kez Trabzonspor'a istemişti hoca olarak, 'Bize kısmet olmadı. Şimdi oldu, inşallah iyi olacak' dedi. Allah toprağını bol etsin." ifadesini kullandı.

İLK TEBRİK EDEN ŞENOL GÜNEŞ

Trabzonspor'un eski teknik direktörlerinden Ahmet Suat Özyazıcı'yı 2 kez evinde ziyaret ettiğini aktaran Avcı, "Kupayı aldığımız ilk gün planım vardı, aileyle paylaşmıştım. Kupa törenine tekerlekli sandalyesi ile kasketini de takarak onu çıkartmak istedim. Sahne çok yüksek olunca ve erkenden uyuduğunu öğrenince bunu gerçekleştiremedim." diye konuştu.

Abdullah Avcı, Trabzonspor şampiyon olduktan sonra kendisini arayarak tebrik eden ilk ismin Şenol Güneş olduğunu da sözlerine ekledi.

FAHRİ DOKTORA UNVANI

4. kuruluş yıl dönümü kutlayan Trabzon Üniversitesi, eski Trabzonspor teknik direktörlerinden Ahmet Suat Özyazıcı ve Şenol Güneş ile teknik direktör Abdullah Avcı'ya fahri doktora unvanı, Trabzonspor'un efsane ismi merhum Özkan Sümer ve Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'na ise üstün başarı belgesi verildi.

Kulüp Başkanı Ağaoğlu'nun belgesi Başkan Yardımcısı Zeyyat Kafkas'a, merhum Sümer'in belgesi ise kızı Elif Sümer'e teslim edildi. Ahmet Suat Özyazıcı'ya belgesinin rahatsızlığı nedeniyle evinde, Şenol Güneş'e ise ileri tarihte teslim edileceği belirtildi.

Şampiyonun transfer planı hazır: Trabzonspor'a 7 takviye Bordo mavililer gidecek oyunculara bağlı olarak hareket planını hazırladı. Savunma hattı ve ön libero takviye yapılacak mevkiler olarak belirlendi. Ağaoğlu üç oyuncuyla anlaştıklarını söyledi.

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