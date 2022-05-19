Türkiye Gazetesi

Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Türkiye’nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası’nda yarı final müsabakaları geride kaldı. Yarı finale 7 sporcuyla kalan Türkiye, 5 milli boksörüyle finalde... Bu isimlerden biri de Tokyo 2022'de olimpiyat altınını kaçıran Fenerbahçeli boksör Buse Naz Çakıroğlu.

BOKSTA TRABZONSPOR & FENERBAHÇE ETKİSİ

Finale adını yazdıran isimlerden Olimpiyat şampiyonumuz Busenaz Sürmeneli Trabzonspor’un ve Buse Naz Çakıroğlu, Hatice Akbaş, Ayşe Çağırır ve Şennur Demir Fenerbahçe Spor Kulübünün sporcuları. 50 kiloda ringe çıkan 25 yaşındaki Buse Naz yarı final maçında İspanyol rakibi Laura Fuertes Fernandez ile karşılaştı.

İlk raundu 4-1 kazanan milli boksör ikinci rauntta ise rakibine net yumruklar vurarak raundu da 5-0 kazandı. 3. rauntta da rakibine üstünlük kuran Çakıroğlu, maçı da 4-0 kazandı.

BUSE NAZ ÇAKIROĞLU ALTIN MADALYA MAÇI NE ZAMAN?

Buse Naz Çakıroğlu, finalde 33 yaşındaki Kolombiyalı Ingrit Valencia'lı ile karşı karşıya gelecek. 20 Mayıs Cuma günü (yarın) yapılacak maç 18.00 seansında görünüyor. Buse Naz'ın altın madalya maçı TRT Spor ve TRT Spor Yıldız'dan naklen yayınlanacak. Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası’nda tüm maçlar TRT'de...

İLK DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU İÇİN

2019'daki Dünya Şampiyonası'nda gümüşte kalan Buse Naz Çakıroğlu, bu kez altını istiyor. Altın madalyaya bir adım daha yaklaşan milli boksör, atmosferin kendisinde heyecan oluşturduğunu ifade ederek, “En başından beri sondan geriye doğru sayıyoruz. Altın madalya istiyoruz. Sevinmek için daha erken ama çok önemli bir rakibimi yendim. Biraz atmosfer heyecanı var. Kendi ülkemizde dövüştüğümüz için onun da heyecanı oluyor. Ama şu an çok güzel ilerliyor. Umarım ayın 20’sinde altın madalyayı boynumuza takacağız” dedi.

SEYİRCİ DESTEĞİ YÜKSEK

Şampiyonada kendisine verilen desteğe çok teşekkür eden Buse, “Tokyo’da olimpiyat atmosferi solumuş biri olarak, bugün burası daha bir heyecanlı geldi. Seyirci faktörü çok önemli, hepsine teşekkür ediyorum. Kimisi sırf maçlarımız için çok uzak yollardan geliyor. Umarım altın madalya aldığımız zaman hep beraber kutlayacağız” ifadelerine yer verdi.

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Türkiye, Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası’nda tarih yazıyor Türkiye’nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası’nda ringe çıkan son dünya ve olimpiyat şampiyonu milli boksör Busenaz Sürmeneli, 66 kiloda yarı finale yükseldi. Milli sporcu, maçın ardından yaptığı açıklamada Trabzonspor'un şampiyonluğuna değinerek, "Şampiyon bir kulübe, şampiyon bir sporcu yakışır" dedi. 8 boksörümüzden 7’si yarı finale yükselerek madalyayı garantiledi.

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