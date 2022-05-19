Türkiye Gazetesi

Liverpool önümüzdeki hafta UEFA Şampiyonlar Ligi'ni ve bu hafta sonu Premier League şampiyonluğunu kaybetse bile sezon sonunda taraftarına geçit töreni sunmaya karar verdi.

Bu sezon FA Cup ve Lig Kupası finalinde Chelsea'yi mağlup ederek 2 kupa kazanan Jürgen Klopp'un takımı sezonu 4 kupayla tamamlayabilir. Kırmızılar 37 haftası geride kalan Premier League'de Manchester City'nin ensesinde.

PREMİER LEAGUE'DE MÜTHİŞ PAZAR

Premier League'de son hafta maçları pazar günü oynanacak ve tüm maçlar aynı saatte başlayacak. Lider Manchester City 90 puanda ve Aston Villa'yı ağırlıyor. Guardiola'nın takımı 37. haftada West Ham karşısında 2-0 geriye düşmüş ancak 2-2'yle 1 puanı kurtarmıştı. City'de Mahrez 3. gole çok yaklaşsa da penaltıyı kaçırınca Liverpool umutlanmıştı.

Jürgen Klopp'un takımı ise 89 puanda ve rakibinin hata yapmasını bekliyor. Liverpool'un rakibi iç sahada Wolverhampton. Premier League'de tüm maçlar TSİ 18.00'da başlayacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi finali 28 Mayıs Cumartesi günü Paris'ta oynanacak. Real Madrid ile Liverpool, Avrupa'nın en büyüğü olmak için kozlarını paylaşacak. Liverpool kulübü önümüzdeki 1 hafta içinde tarihi zaferler elde edebilir. Ancak iki kupa kaybedilse de eğlence devam edecek. Geçit töreni üstü açık otobüsle 14 km'lik bir alanda yapılacak.

İngiliz basınında yer alan habere göre; Liverpool Belediye Başkanı Joanne Anderson, kulübü zafer geçiti yapmaya çağırdı. Liverpool yönetimi ve Klopp da bu daveti kabul etti. 2019'da Devler Ligi zaferinin ardından Liverpool sokaklarında yapılan geçit, büyük ses getirmişti.

Eintracht Frankfurt - Rangers ( ÖZET) UEFA Avrupa Ligi final maçı UEFA Avrupa Ligi final maçı Eintracht Frankfurt ile Glasgow Rangers 1-1 maç özeti... UEFA Avrupa Ligi kupasını finalde İskoçya'nın Rangers takımını penaltı atışları sonunda 6-5 yenen Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımı ile birlikte gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Alman takım sayısı 5'e yükseldi.

İlkay Gündoğan Manchester City'den ayrılabilir... Transfer dönemi bu yaz da hareketli geçecek Ligler bitti, şampiyonlar belli oldu, gözler transfer hareketlerine çevrildi. Futbol dünyası milyon euroluk yeni kontratların nereden nereye gideceğini merak ediyor. Transferin gözleri, sürpriz isimler, bitmek üzere olan görüşmeler... Daha transfer penceresi açılmadan bu isimlerin geleceği konuşulmaya devam ediyor.