Türkiye Gazetesi

Galatasaray'la sözleşmesi sona eren Ryan Babel'e eski kulübü Kasımpaşa talip oldu. İstanbul'un Mavi-Beyazlı ekibi 35 yaşındaki Hollandalı forvete 1+1 yıllık sözleşme önerdi.

2013 yazında Ajax'tan transfer edilen ve Kasımpaşa'da 2 sezon forma giyen Ryan Babel'in geri dönüşe sıcak baktığı öğrenildi.

2.5 MİLYON EURO KAZANDIRMIŞTI

Kasımpaşa, 2015 yazında Babel'i Birleşik Arap Emirlikleri kulübü Al-Ain'e satıp 2.5 milyon euro bonservis kazanmıştı. Tecrübeli futbolcu daha sonda Beşiktaş formasıyla Süper Lig'e geri döndü. 2016-17 sezonunun devre arasında Beşiktaş'a imza atan Babel, burada kariyerini yeniden ayağa kaldırığ Hollanda Milli Takımı'na kadar yükselmişti.

RYAN DONK ÖRNEĞİ

Beşiktaş'ta şampiyonluklar yaşadıktan sonra sözleşme uzatmak için yüksek bedeller isteyen Babel'e bu parayı Galatasaray verince yollar ayrıldı. Sarı-Kırmızılılar'da da şampiyonluk yaşayan Hollandalı, 30 Haziran'da boşa çıkacak. Ryan Babel bu sezon Galatasaray'da 29 Süper Lig maçına çıkıp 3 gol, 1 asistle oynadı.

Süper Lig'in 2. yarısının etkili takımı Kasımpaşa, geçen sezon da Galatasaray'dan veteran stoper Ryan Donk'u geri getirmiş ve futbolcudan ciddi katkı almıştı.

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