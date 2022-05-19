Türkiye Gazetesi

Türk hakemlere 2022 Dünya Kupası'nda yer yok... FIFA, Katar'da düzenlenecek organizasyonda düdük çalacak hakemleri açıkladı. Kariyerinde Dünya Kupası yarı finali bulunan Cüneyt Çakır dahil hiçbir Türk hakem listede yer almadı. Listede 36 orta hakem, 69 yardımcı hakem ve 24 Video Yardımcı Hakem bulunuyor.

FIFA DA TASFİYE ETTİ

Sezon ortasında Ferhat Kaplan başkanlığındaki MHK tarafından 13 üst klasman hakemi "tasfiye" edilmişti. MHK'nin listeden çıkardığı isimler arasında Cüneyt Çakır ile Fırat Aydınus da vardı. 13 hakem kısa süre sonra yeniden Süper Lig listesine girdi ama FIFA 2022 Dünya Kupası listesi açıklanınca Çakır ile Halil Umut Meler büyük hayal kırıklığı yaşadı.

3 KADIN HAKEME GÖREV

Türk hakemlere yer verilmeyen listede 3 kadın hakemin ismi göze çarpıyor. Fransız Stephanie Frappart, Ruanda'dan Salima Mukansanga ve Japonya'dan Yoshimi Yamashita Dünya Kupası maçlarında görev yapacak.

Son dakika... Ahmet Nur Çebi: Hakemlerin hepsi değiştirilmeli. Hepiniz istifa edin. Hepiniz taraflısınız. Son dakika... Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Vodafone Park'ta basın toplantısı düzenledi. Çebi, hakemlerle ilgili dikkat çekici açıklamalarda bulundu....