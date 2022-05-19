Türkiye Gazetesi

Bayern Münih'in gol makinesi Robert Lewandowski adım adım Barcelona'ya... Alman deviyle 1 sezon daha sözleşmesi bulunan ancak daha iyi bir yıllık ücretle 3 yıllık yeni sözleşme isteyen Polonyalı santrfor, Bayern yönetiminden red cevabı alınca Barcelona'nın teklifini kabul etme noktasına geldi.

Transfer gurusu Fabrizio Romano'nun aktardığı bilgilere göre; Lew ile Barcelona Teknik Direktörü Xavi, bugün iki kez görüştü. 33 yaşındaki santrforla 2025'e dek sürecek sözleşme ve yıllık ücret konusunda anlaşma sağlandı. Gözler artık iki kulüp arasındaki bonservis görüşmelerine çevrilecek.

BUNDESLİGA'DA 35 GOL ATTI

8 yıldır Bayern Münih formasını terleten Robert Lewandowski, bu sezonki şampiyonluğun en büyük mimarlarından bir tanesi oldu. Polonyalı yıldız, Bundesliga’da bu sezon oynadığı 34 karşılaşmada takımına 35 gol ve 4 asistlik katkı sağladı. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan ve takımdaki geleceği henüz netlik kazanmayan Lewandowski, Bundesliga dışında UEFA Şampiyonlar Ligi’nde de bu sezon 13 gol kaydetti.

ÖNCELİĞİ BARCELONA

Lewandowski'nin menajeri Phini Zhavi önceliklerinin Barcelona olduğunu açıkladı. Bayern Münih CEO'su Oliver Kahn ise "Lewandowski'nin takımda kalıp sözleşmesini tamamlamasını istiyoruz. Ona önerebileceğimiz maksimum rakamı önerdik" demişti.

ANTALYA'DA TATİL YAPIYOR

Lewa'nın tatil için tercihi Türkiye oldu. Bundesliga'da sezonun tamamlanmasıyla tatil için ailesiyle Antalya'ya gelen Lewandowski, Belek Turizm Merkezi'nde konakladıkları otelin sahasında bireysel çalışmalarını sürdürüyor.

33 yaşındaki Lewandowski'nin Antalya tatilindeki paylaşımları, sosyal medyada takipçilerinin beğenisini kazanıyor.

İlkay Gündoğan Manchester City'den ayrılabilir Ligler bitti, şampiyonlar belli oldu, gözler transfer hareketlerine çevrildi. Futbol dünyası milyon euroluk yeni kontratların nereden nereye gideceğini merak ediyor. Transferin gözleri, sürpriz isimler, bitmek üzere olan görüşmeler... Daha transfer penceresi açılmadan bu isimlerin geleceği konuşulmaya devam ediyor.

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