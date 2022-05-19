Türkiye Gazetesi

İngiltere'nin Manchester şehrinde düzenlenen Avrupa Tekvando ve Para Tekvando Şampiyonası'nda iki Türk sporcu büyük bir başarıya imza attı.

Final müsabakalarında erkekler K44 58 kiloda mücadele eden Alican Özcan, Fransız rakibi Bopha Kong'u 34-15 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

Kadınlar K44 47 kiloda Nurcihan Ekinci de finalde Ukraynalı Viktoriia Marchuk'u 13-12 yenerek altın madalyaya ulaştı.

Milli boksör Ayşe Çağırır'dan altın madalya Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcumuz Ayşe Çağırır, altın madalya kazandı.

Anadolu Efes Avrupa Ligi'nde finale yükseldi Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Final ilk maçında Yunanistan'ın Olympiakos takımını 77-74 yenen Anadolu Efes, finale yükseldi. Anadolu Efes, böylelikle üst üst üçüncü defa finale çıkmış oldu.

İhlas Koleji öğrencisi kick boksta Dünya Şampiyonu oldu Özel Bahçelievler İhlas Anadolu Lisesi öğrencisi Turan Ayhan Aydeniz, 7. Uluslararası Açık Kick Boks Dünya Kupası’nda Dünya Şampiyonu oldu.