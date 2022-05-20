Türkiye Gazetesi

Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde Real Madrid, Barcelona ile karşı karşıya geldi. Belgrad'da oynanan mücadelede kazanan taraf 86-83'lük skorla Real Madrid oldu. Bu skorla finale çıkan Real Madrid, Anadolu Efes'in rakibi oldu.

Eflatun-beyazlı ekip, Avrupa Ligi'nde 19. kez adını finale yazdırdı. Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda en çok şampiyonluğa ulaşan takım konumunda bulunan Real Madrid, sonuncusu 2018'de olmak üzere 10 kez kupayı müzesine götürdü. Madrid ekibi, 8 kez ise ikincilikle yetindi.

Anadolu Efes Avrupa Ligi'nde finale yükseldi Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Final ilk maçında Yunanistan'ın Olympiakos takımını 77-74 yenen Anadolu Efes, finale yükseldi. Anadolu Efes, böylelikle üst üst üçüncü defa finale çıkmış oldu.