Türkiye Gazetesi

Beşiktaş’ta sezon ortasından bu yana gündeme gelen Cyle Larin konusunda hareketli dakikalar yaşanıyor. Başkan Ahmet Nur Çebi’nin özellikle Domagoj Vida ile ilgili olarak “Sözleşmesi bittiği için valizini topluyor olabilir. İstediği şartlar ağır. Vida kalır, ancak bizim istediğimiz noktaya gelirse” sözleri takımda kalıp kalmayacağı belirsiz olan Cyle Larin için de geçerli. Kanadalı golcü özellikle ülkesinin 36 yıl sonra Dünya Kupası’na katılmasında büyük rol oynamıştı.

ADA HAYALİ

Ancak millî takımdaki başarılı grafiğine rağmen Larin, Avrupa kulüplerinden özellikle de İngiltere’den beklediği teklifleri şu ana kadar alamadı. Larin’e daha önce 1,5 milyon avro teklif eden siyah beyazlı yönetimin bu defa pazarlıklara 1,3 milyon avrodan başlayacağı öğrenildi. Mali anlamdaki düşüşe rağmen Larin’in 2+1 yıllık sözleşme karşılığında kalmayı kabul edebileceği belirtildi. Yerlilerden Güven ve Serdar Saatçı ile de sözleşme yenilenmesine kesin gözüyle bakılıyor.

SERIE A’YA DÖNECEK

Sezon başında Barcelona’dan büyük umutlarla Beşiktaş’a transfer olan ancak hayal kırıklığından öteye geçemeyen Miralem Pjanic, İtalya Serie A takımlarından Napoli ile görüşüyor. Barcelona’da kalmayı düşünmeyen Boşnak oyuncunun Serie A’da oynamaya sıcak baktığı ifade ediliyor.

SMA HASTASI İÇİN YILDIZLAR UMUT OLDU

Beşiktaşlı futbolcular dün katıldıkları sosyal medya yayınıyla beş SMA hastası bebek için umut oldu. Siyah beyazlı takımın yıldızları Josef de Souza, Atiba, Ghezzal, N’Koudou ve Emirhan, taraftarlara yapacakları bağış miktarına göre çeşitli hediyeler vereceklerini açıkladı.

Vida’dan Beşiktaş'a veda Yıllık 3 milyon avro kazanan ve sözleşmesi biten 33 yaşındaki Hırvat oyuncu siyah beyazlı kulüpteki kariyerine nokta koyuyor.

Beşiktaş'ta Emre Bilgin övgüleri topladı Siyah beyazlı takıma 20 top karşılığında transfer olan genç kaleci, Göztepe maçında Ersin’i aratmadı, yaptığı kurtarışlarla rekor kırdı, “Kale emin ellerde” dedirtti.