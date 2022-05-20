Türkiye Gazetesi

Trabzonspor’da Anthony Nwakaeme düğümü çözüldü. Sözleşmesi haziran ayında sona erecek Nijeryalı yıldızla masaya oturan bordo mavili yönetim, yıllık 2,2 milyon avroya tecrübeli oyuncuyu kadroda tutacak. Her defasında takımda kalmak istediğini söyleyen ancak 1,5 milyon avroluk ücretine yüzde yüz zam isteyen oyuncu bonuslarla birlikte 2,2 milyon avroya ikna edildi. Takımda tavan ücret Marek Hamsik ile birlikte Nwakaeme’nin oldu. Yönetim Başakşehir maçının ardından Nwakaeme ile 2+1 yıllık yeni sözleşme imzalayacak.

AĞA SİNYALİ VERMİŞTİ

Trabzonspor’a 2018-19 sezonunda İsrail takımı Hapoel Beer Sheva takımından 1,1 milyon avro bonservis bedeliyle transfer edilen Nwakaeme, yeni sözleşmeyle birlikte üç yıl daha bordo mavili takımın formasını giyecek. Başkan Ahmet Ağaoğlu geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada “Kendisine takımdaki en yüksek ücreti teklif ettik, cevabını bekliyoruz. Zaten kalmasını istiyoruz, top artık Nwakaeme’de” ifadelerini kullanmıştı. 33 yaşındaki oyuncu bu sezon bütün kulvarlarda 35 maça çıkarken, 14 gol, 11 asitlik katkı sağladı.

RAKİPLER BİR BİR BELLİ OLUYOR

Süper Lig’de sezonun bitimine üç hafta kala şampiyonluğunu ilan eden ve kupasını alan Trabzonspor, gelecek sezon ülkemizi UEFA Şampiyonlar Ligi’nde temsil edecek. Avrupa’daki liglerde sona yaklaşılırken birçok takım da Şampiyonlar Ligi’ne katılmak için mücadele veriyor. Şu ana kadar 23 takım Şampiyonlar Ligi’nde oynamayı garantiledi. Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi’ne girmek için play-off turunu geçmek zorunda… İşte muhtemel rakipler…

SON KARAR UĞURCAN

Trabzonspor’da geleceği en çok merak edilen oyunculardan birisi Uğurcan Çakır… Başkan Ahmet Ağaoğlu, “Uğurcan Çakır seviyesinde dünyada en fazla 4-5 kaleci var. Onu göndersek yerine alacağımız bu ayarda kaleciye en az 30 milyon vermemiz lazım” demişti. Trabzonspor’un Uğurcan için kapıyı 25 milyon avrodan açacağı öğrenildi. Bunun altındaki teklifler geri çevrilecek.

Şampiyonun transfer planı hazır: Trabzonspor'a 7 takviye Bordo mavililer gidecek oyunculara bağlı olarak hareket planını hazırladı. Savunma hattı ve ön libero takviye yapılacak mevkiler olarak belirlendi. Ağaoğlu üç oyuncuyla anlaştıklarını söyledi.

Trabzonspor transfer haberleri... Ahmet Ağaoğlu Nwakaeme'ye rest çekti; ya imzala ya git Trabzonspor transfer haberleri... Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, bir türlü sözleşme uzatmayan Anthony Nwakaeme'ye rest çekti... Nijeryalı yıldızın önündeki kontratı imzalamak için 1 ay süresi var.