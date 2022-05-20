Türkiye Gazetesi

THY Euroleague'de Anadolu Efes'i finale taşıyan son saniye üçlüğünü atan Vasilije Micic, "Türkiye'deki insanların 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum. Kendimizi Türk ulusunun bir parçası gibi hissediyoruz" dedi.

Lacivert-Beyazlılar, Belgrad'da düzenlenen Final-Four'un ilk maçında Yunan ekibi Olympiacos'u 77-74 mağlup ederken maça Micic damgasını vurdu. Son bölümde serbest atış çizgisinden 2'de 0 atan Sırp guard, doğup büyüdüğü Belgrad'da uzun yıllar unutulmayacak bir maç kazandıran baskete imza attı.

19 MAYIS'TA ANLAMLI GALİBİYET

Stark Arena'da oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Micic, "İnanılmaz bir atmosferde müthiş bir maç oynadık. Maçı izleyen herkesin zevk aldığını düşünüyorum. Akıllı oynadık. Maçın sonuna kadar motivasyonumuzu kaybetmedik. Acele etmedik. Son saniye basketini atarak kazandığımız için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda finale yükselmeleriyle ilgili konuşan Vasilije Micic, "Türkiye'deki insanların 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum. Kendimizi Türk ulusunun bir parçası gibi hissediyoruz. Türkiye'yi temsil ediyoruz. Bundan gurur duyuyoruz. Umarım Türk vatandaşları, bu galibiyetten dolayı bayramlarını daha mutlu bir şekilde yaşar." şeklinde konuştu.

LARKİN: ONUNLA GURUR DUYUYORUM

Maçın en değerli oyuncusu seçilen Amerikalı yıldız guard Shane Larkin ise şunları söyledi:

"Çok mutluyum. Birçok insan, burada olacağımızı düşünmüyordu. Takım halinde oynadık. Kendimize güvendik ve finale yükseldik. Şampiyon olmak için bir şans daha elde ettik. Micic son saniyede inanılmaz bir basket kaydetti. Galibiyetin hikayesini yazdı. Evinde son saniye basketini atarak bu hikayenin sonunu getirmesi gerekiyordu. Onun için çok mutluyum. Onunla gurur duyuyorum."

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