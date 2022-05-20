Türkiye Gazetesi

Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City, 21 yaşındaki yıldızı Keane Lewis-Potter'ı West Ham United'a satmaya hazırlanıyor. Hull City altyapısından yetişen İngiliz sol kanat oyuncusu için Premier League devi 25 milyon euro civarında bir bonservis bedelini gözden çıkardı.

YENİ JARROD BOWEN

Transfer dönemi yaşlaşırken Championship ekibi Hull City'nin Süper Lig'den yapacağı transferler merak ediliyordu. Acun'un takımı transfer bütçesini Keane Lewis-Potter'ın satışından elde edeceği gelirle oluşturacak. İngiliz basını ve West Ham taraftar sitelerinde 21 yaşındaki yıldızın ismi "Yeni Jarrod Bowen" olarak anılıyor.

West Ham United 2019-20 sezonunun devre arasında Hull City'den Jarrod Bowen'ı kadrosuna katmıştı. 23 yaşındaki İngiliz kanat oyuncusu için 21.3 milyon euro bonservis ödenmişti. Bowen bu sezon Premier League'de 35 maçta 12 gol, 12 asistlik müthiş bir performans sergiledi ve değerini 40 milyon euro yaptı.

HULL CİTY TRANSFER REKORU KIRILABİLİR

Keane Lewis-Potter ise 45 lig maçında 12 gol, 4 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çekti. West Ham devlerin transfer listesindeki Bowen'ı takımda tutamazsa ilk tericihi yine Hull City'den olacak. Londra ekibi bir kanada Bowen diğer kanada Lewis-Potter'ı da koyabilir.

Hull City tarihinin en pahalı satışı Bowen olmuştu. Keane Lewis-Potter'ın yeni rekorun sahibi olabileceği konuşuluyor.

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