Türkiye Gazetesi

Romanya'nın Petrolul Ploiesti ve Üniversitatea Cluj, İsrail'in Hapoel Raanana ve Papoel Beer Sheva takımlarında forma giydikten sonra 2018 yılında Trabzonspor'a transfer olan Nwakaeme, bordo-mavili kulüpte 4. sezonunu tamamlıyor. Geçtiğimiz aylarda Trabzon'a heykeli dikilen ve bu sezon ise Karadeniz ekibinde attığı 12 golle en parlak dönemini yaşayan Nijeryalı futbolcu, şampiyonluk sürecini ve takımdaki geleceği hakkında İHA'ya özel açıklamalarda bulundu.

ŞAMPİYONLUK TESADÜF DEĞİL

Şampiyonluğu hak ettiklerini aktararak sözlerine başlayan Nwakaeme, "Bu şehir, bu insanlar ve taraftar grupları futbolun direkt içinde, Trabzonspor'u içlerinde hisseden insanlar. Trabzonspor'u ne kadar sevdiklerini ve Trabzonspor'un ne kadar kazanmasını istediklerini biliyoruz. Kaybettiğimiz maçlarda dahi kazanabilmemiz için ellerinden gelen her şeyi yapmaya çalışıyorlar. Biz de bu sene şampiyon olarak bu mutluluğu onlara vermiş olduk. Şampiyonluk asla tesadüf eseri gelen bir şampiyonluk değil çünkü bunun uğruna çok savaştık. Bu şampiyonluğu gerçekten hak ettik" ifadelerini kullandı.

KIRILMA MAÇI KONYASPOR

"Aslında her kazandığınız maçtan sonra, 'Bu iş bitti demek, şampiyon olduk demek' çok kolay değildir" diyen Nwakaeme, "Böyle bir maç söylememi isterseniz içerde oynadığımız Konyaspor maçı. O maça çıkarken biz ilk sıradaydık ve Konyaspor ikinci durumdaydı. Bizle beraber kupa mücadelesi veren ekipti. O maçı kazandıktan sonra ben gerçekten şampiyon olabileceğimizi inanmıştım. Çünkü bizim açımızdan çok önemli bir müsabakaydı" şeklinde konuştu.

2022'DEKİ NWAKAEME ÇOK FARKLI

2018 yılında Trabzonspor'a gelen Nwakaeme ile şimdiki arasında çok büyük bir fark olduğunu da belirten tecrübeli oyuncu, "Çok şey gördüm, çok şey öğrendim, çok şeyi de tecrübe edinme fırsatım oldu. 2018 yılındaki benle şu an yanınızda duran 2022'de benle büyük bir fark var. Burada çok şey öğrendim" diye konuştu.

"TRABZONSPOR'DA KALMAK İSTİYORUM"

Trabzon'a çok alıştığını ve şehirde mutlu olduğunu ifade eden Anthony Nwakaeme, takımda kalmak istediğini vurgulayarak sözlerini şöyle sürdürdü:

"4 yıldır buradayım. Buraya alışmış durumdayım. Buradaki insanlara alışmış durumdayım. Herkese alışmış durumdayım. İnsanlar bana çok iyi davranıyor. Tabii sokağa çıktığınızda size en çok mutlu edenlerden bir tanesi insanların sizin oynadığınız futbolu, takımlarına yaptığınız katkıyı takdir ediyor olmaları. Bunu da görmek beni çok mutlu ediyor. Bazen insanlar sizin hakkınızda yanlış fikirlere sahip olabiliyor. Çünkü ben çok fazla konuşmayı tercih eden biri değilim. Tercih ettiğim futbolumun benim adıma konuşması. Her zaman şunu söylerim; insanların yaptığı işler kendi ağızlarından daha fazla konuşmalıdır. İşler göstermelidir, anlatmalıdır. Benim durumum da böyle. Buradaki görüşmeler Trabzonspor, ben ve başkan arasında devam ediyor. Tabii burada mutluyum ve kalmak istiyorum. Görüşmeler var ve görüşmelerin sonunda neler olacağını hep birlikte göreceğiz."

"ABDULLAH AVCI HARİKA BİR İNSAN"

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile çok iyi ilişkileri olduğunu hatırlatan 33 yaşındaki futbolcu, "Hocamızla çok iyi bir ilişkimiz var. Kendisi çok iyi bir insan, aynı zamanda da çok zeki birisi. Harika bir insan olduğunu da görebiliyorsunuz zaten. Her maçtan önce size neler yapmanız gerektiğini, rakibin neler yapabileceğini, maçta neler olacağını size bir bir anlatan bir insan. Onun adına da çok mutluyum, şampiyonlukta hep beraber bütün şehir çok mutlu olduk" dedi.

PARA SORUN DEĞİL

Nwakaeme, sevgi ve saygının paradan çok daha önemli olduğunu savunarak, şunları söyledi:

"Taraftarlarımıza şu mesajı vermek istiyorum; Nwakaeme sizleri seviyor, Nwakaeme bu takımı seviyor. İnsanların konuştuklarını, benim hakkımda neler söylediklerini duyuyorum. Güzel şeyler de var. Örnek olarak insanların bana söylediği şeylerden bir tanesi; 'top senin ayağına geldiğinde stadyumda taraftarlar ayağa kalkıyorlar ve bu insanların senin bir şeyler yapabileceğini biliyor. Bunu duyabilmek bir oyuncu için gerçekten çok güzel. Bu beni mutlu ediyor ama hakkımda söylenen bazı şeyler de var. Önemli olan şeyin para olması gibi, çünkü ben böyle bir insan değilim. Sevgi ve saygının paradan çok daha önemli olduğunu biliyorum. Sorunumun para olduğunu söyleyenler olmuş. Benim asla parayla böyle bir ilişkim yok. Böyle bir sözü de asla ifade etmedim zaten. Benim yakınımdaki insanlar beni tanırlar ve benim nasıl biri olduğumu bilirler. Sorunun para olmadığını, sevginin ve saygının her zaman paranın önüne koyduğumu bilirler. Parayla etkilenecek son insanım. İnsanların bunu bilmesini isterim."

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