Türkiye Gazetesi

Spor Toto 1. Lig'e yükselen Sakaryaspor'un teknik direktörlüğüne getirilen İlker Püren, taraftara kavuşmayı ve yaşanacak zaferleri iple çektiğini bildirdi.

Püren, sosyal medya hesabından "Merhaba Sakaryaspor" başlığıyla yaptığı paylaşımda, Türkiye futbolunun önemli kulüplerinden biri olan Sakaryaspor'la anlaştığını anımsattı.

Kendisini bu göreve layık gören kulüp başkanı Cumhur Genç ve yönetim kuruluna teşekkürlerini ileten Püren, "Büyük Sakaryaspor taraftarına kavuşmayı ve birlikte yaşayacağımız zaferleri iple çekiyorum." ifadesini kullandı.

İLHAN PÜREN KİMDİR?

1983 Ankara doğumlu İlhan Püren, geçen sezon TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Ankaraspor'u çalıştırdı. TFF 1. Lig'de Keçiörengücü deneyimi de olan Püren, Ankaragücü'nde yardımcı antrenörlük yapmıştı. 38 yaşındaki çalıştırıcının yardımcı antrenörlük kariyerinde BB Erzurumspor, Adanaspor, Sivasspor ve Samsunspor gibi takımlar da bulunuyor.

Tuncay Şanlı Sakaryaspor'dan ayrıldı... Şampiyon yaptı ve gitti! TFF 2. Lig'de şampiyonluk yaşayan Sakaryaspor, bu başarıda büyük katkısı olan teknik direktör Tuncay Şanlı'yla anlaşamadı ve yollar ayrıldı

Sakaryaspor şampiyonluğu kutluyor... Takımı 150 binden fazla taraftarı karşıladı! Şampiyonluğu garantileyen Sakaryaspor, saatler süren yolculuktan sonra Rüstemler Tesisi’nde meşaleler ve tezahüratlarla karşılandı. Şampiyonluk sonrası tesiste açıklama yapan Sakaryaspor Kulüp Başkanı Cumhur Genç, “Dosta, düşmana selam olsun bu şampiyonluk hayırlı olsun” dedi.

Sakaryaspor şampiyon! Yıllar süren hasret Tuncay Şanlı yönetiminde son buldu Sakaryaspor, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 36. haftasında deplasmanda karşı karşıya geldiği Serik Belediyespor'u 2-1 mağlup ederek, bitime 2 hafta kala şampiyonluğu garantilemiş oldu. Pendikspor'un ardından TFF 1. Lig'e yükselen 2. takım Sakaryaspor olurken, 3. takımı play-off süreci belirleyecek.