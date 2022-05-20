Türkiye Gazetesi

Beşiktaş'ın altyapıdan çıkardığı ve A Milli Takım'a verdiği iki genç yetenek Ersin Destanoğlu ile Rıdvan Yılmaz'da sözleşme krizi yaşanıyor. NTV'nin haberine göre; geçen sezon 5 yıllık imza attırılan futbolcuların 2025'e kadar olan iyileştirilmiş sözleşmeleri Türkiye Futbol Federasyonu'na iletmediği için geçersiz durumda!

PROFESYONEL OLDUKTAN 1 YIL SONRA YENİLENMİŞTİ

Milli kaleci Ersin Destanoğlu, geçen sezon takımda kaleci sorunu yaşanırken teknik direktör Sergen Yalçın tarafından ilk 11'e alınmış ve formayı bir daha kaptırmamıştı. 20 yaşındaki kaleci yaşadığı şampiyonluk ve UEFA Şampiyonlar Ligi performansıyla piyasa değerini 11 milyon euroya kadar yükseltti.

Altyapıda birlikte başladıkları kankası Rıdvan Yılmaz da Sergen Yalçın'lı sezonda yıldızını parlatan bir diğer isimdi. A Milli Takım'ın sol beki olan genç Rıdvan'ın ismi Torino ve Tottenham gibi kulüplerle anılıyor. Ancak iki yıldızın da sözleşmesinin son yılına giriliyor.

TARAFTAR ÖFKELİ

2020 Aralık ayındaki görüşmeler sonucunda Rıdvan ve Ersin ile 5 yıllık anlaşma sağlandı; 2025 yılında bitecek kontratlara imzalar atıldı. Ancak Beşiktaş Kulübü, sözleşmeleri Türkiye Futbol Federasyonu'na iletmedi. Bu durum nedeniyle imzalar geçerli sayılmadı. Yeni kontratlar resmiyet kazanmadığı için Rıdvan Yılmaz ve Ersin Destanoğlu'nun Beşiktaş ile sözleşmeleri ilk halinde olduğu gibi 2023 Haziran'da sona erecek.

Ahmet Nur Çebi yönetiminin bu iki yıldızı takımda tutabilmek için şimdi çok daha yüksek maaşlara imza attırması gerekecek. Aksi takdirde yurtdışından gelen cazip teklifler düşük bonservislerle satışa dönüşebilir.

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