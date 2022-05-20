Türkiye Gazetesi

Trabzonspor'un Danimarkalı santrforu Andreas Cornelius, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkabilecek güçte olduklarını söyledi. Bu yaz Parma'dan 5 milyon euro bonservisle transfer edilen ve şampiyonlukta 15 gol, 5 asistlik katkı sağlayan 29 yaşındaki golcü, özellikle Beşiktaş deplasmanında attığı son dakika golüyle sezona damga vurmuştu.

İLK HEDEF GRUPLARA KALMAK

Trabzonspor şampiyon oldu ama Devler Ligi'ne direkt katılamıyor. Cornelius, play-off maçı öncesi şunları söyledi:

"İlk olarak amacımız zaten Şampiyonlar Ligi'ne katılmaktı, bunu yaptık. Farklı senaryolar var, Rusya, Ukrayna takımlarının katılmasıyla ilgili. Güçlü, tecrübeli uluslararası seviyede oyuncularımız var. Bu oyunculara sahip olmak, bu oyunda yarışma da çok önemli. İlk hedefimiz gruplara kalmak. Bu hedefi yerine getirdikten sonra gruplardan çıkmayı hedefleyeceğiz. Bunu yapabilecek kaliteye de sahibiz. Daha önce Şampiyonlar Ligi'nde oynadım. Bunu yapacak, başaracak kapasiteye sahip olduğumuzu biliyorum."

"BU SEZON AVRUPA'DA OYNAMADIK"

Gelecek sezonla ilgili ise Cornelius, "Şampiyon olarak sezonu bitirdiğiniz için insanların odağı tekrar kazanmak olacaktır. Önümüzdeki sezon bu sezon kadar kolay olmayacaktır. Avrupa'da bu sezon oynamadık. Önümüzdeki sene ikisinde de oynayacağız. Bu yükü kaldırmamız gerekiyor." dedi.

"BEN BÖYLE ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI GÖRMEDİM"

Danimarkalı oyuncu, Antalyaspor karşısında şampiyonluğu ilan ettikleri maçtan sonraki kutlamalara ilişkin ise şunları söyledi:

"Bitmeyen bir parti gibi. O zamandan bu zamana kadar herkes bunu kutluyor. Trabzon'da yaşayan insanlar, herkes kutluyor. Hiç bitmeden süren sonsuz bir parti gibiydi. Daha önce hiçbir yerde görmediğim bir şeydi. Bugüne kadar gördüğüm her şeyin üstündeydi kutlamalar. 3 defa Danimarka'da şampiyonluk yaşadım ama buradaki kadar büyüğünü görmedim. Bu kutlamaları görünce şampiyonluğun ne kadar önemli olduğunu anlayabiliyorsunuz. O açıdan eşsiz diyebilirim."

UNUTAMADIĞI GOL, BEŞİKTAŞ'A ATTIĞI

Cornelius, en unutamadığı, etkili golüyle ilgili bir soru üzerine "Maçı kazanmamızı sağlayan Beşiktaş maçındaki goldü. Zor maçtı, son dakikalardı. Sezonun çok kritik sürecinden geçiyorduk. O açıdan çok önemliydi. Kovid sürecinden sonra dolu statta ilk maçtı. Beşiktaş'a karşı son dakikalarda attığım, maçı kazandıran gol en unutamadığım, etkili olan goldü." dedi.

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