Türkiye Gazetesi

Kylian Mbappe transferinde flaş iddia... PSG ile sözleşmesi sona erecek olan 23 yaşındaki Fransız yıldızın Real Madrid'e imza atması bekleniyordu. İspanyol deviyle yaptığı görüşme olumlu geçen Mbappe, rekor bir imza parasıyla Madrid'in yolunu tutacaktı.

PSG KULÜBÜN ANAHTARINI VERİYOR

Tüm transfer raporları bu yöndeyken bugün İtalyan transfer uzmanı Gianluca Di Marzio, Kylian Mbappe'nin Paris Saint-Germain'le yeni sözleşme imzalamak üzere olduğunu iddia etti. Fransız basını dün çarpıcı bir iddia ortaya atmıştı. PSG yönetimi süper yıldızın takım da kalması için teknik direktör belirleme dahil kulüpteki pek çok yönetim mekanizmasını Mbappe'nin emrine verecek.

REAL MADRİD HAALAND'I DA ALAMADI

Mbappe'yi geçen yaz 150 milyon euro bonservis teklif etmesine rağmen alamayan Real Madrid, bu kez de oyuncunun tercihini PSG'den yana kullanması halinde büyük bir prestij kaybına uğrayacak. Florentino Perez'in başkanlığını yaptığı "100 yılın kulübü" kısa süre önce de Erling Haaland transfer savaşını Manchester City'ye kaybetmişti.

Barcelona Kulübü Başkanı Laporta'dan beklenmedik Mbappe açıklaması: İstediği meblağ dudak uçuklattı Barcelona Kulübü Başkanı Laporta, dünyanın en iyi futbolcuları arasında gösterilen yıldız isim Mbappe'nin sezon başı için net 50 milyon avro talep ettiğini açıkladı.

Kylian Mbappe transferinde son durum... Real Madrid muradına eriyor Real Madrid & Kylian Mbappe transfer operasyonunda sona doğru geliniyor... 23 yaşındaki Fransız yıldızı ne Katarlılar, ne de Cumhurbaşkanı Macron ikna edemedi. İspanyol devi astronomik bir teklifle süper yıldızın aklını çelmeyi başardı.

Barcelona'da Samuel Eto'o öfkesi... Real Madrid'i tebrik etti, defterden silindi! Samuel Eto'o sosyal medyada Real Madrid'i tebrik edince Barcelona efsaneliğinden çıkarıldı... Katalan medyasında bugün çıkan bir köşe yazısında Kamerunlu eski golcü için ağır ifadeler kullanıldı.

Real Madrid'e 35. La Liga şampiyonluğunu yaşatan Carlo Ancelotti futbol tarihine geçti İspanyol devi Real Madrid, La Liga'da 2021-22 şampiyonluğunu 34. haftada ilan etti... 35 kezle İspanya'nın en çok şampiyon olan takımı konumundaki Eflatun-Beyazlılar'da İtalyan teknik direktör Carlo Ancelotti de 5 büyük ligde şampiyonluk yaşayan ilk isim oldu...