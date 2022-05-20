Türkiye Gazetesi

Beşiktaş'ta Slaven Bilic döneminin yardımcı antrenörü olan Edin Terzic, Bundesliga devi Borussia Dortmund'un başına geçti.

Sezonu ligde 2. sırada tamamlayan Sarı-Siyahlılar, bu yaz göreve getirdiği Marco Rose'yi kovdu. 45 yaşındaki teknik direktör, Borussia Mönchengladbach'ı Şampiyonlar Ligi'ne taşıyınca Dortmund'a transfer olmuştu. Gelecek sezon için forvete Karim Adeyemi, stopere de Niklas Süle ile Nico Schlotterbeck'i transfer eden Dortmund, sürpriz bir kararla hocayı gönderdi.

YERİNE EDİN TERZİC GEÇTİ

Borussia Dortmund'da 2020-21 sezonunda teknik direktörlük yapan Terzic, Rose'nin gelmesinin ardından "Teknik heyet sorumlusu" olarak görevlendirilmişti. Bundesliga devi Rose'yi gönderip Hırvat kökenli 39 yaşındaki çalıştırıcıyla yeniden anlaştı. Edin Terzic, 2013-2015 arası Beşiktaş'ta teknik direktör Slaven Bilic'in sağ koluydu.



Marco Rose

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