Türkiye Gazetesi

Mesut Özil'in Endonezya gezisi kısa sürdü... 18 Mayıs'ta transfer görüşmesi için Endonezya'ya uçan yıldız futbolcu dün gece İstanbul'a geri döndü. Mesut Özil, Cuma namazını bu kez Ayasofya Camii'nde kıldı. Twitter hesabında Ayasofya'lı fotoğraf paylaşan 34 yaşındaki futbolcu "Hayırlı Cumalar" diledi.

86 YIL SONRA İBADETE AÇILMIŞTI

Ayasofya Camii 86 yıl aradan sonra 24 Temmuz'da Kuran-ı Kerim tilaveti ile ibadete açılmıştı. Salgın önlemleri kapsamında, sosyal mesafe kurallarının uygulanacağı Cuma namazına kısıtlı sayıda kişi alındı ve ilk namaz kılındı.

Mesut Özil Endonezya'ya mı transfer oluyor... Yıldız futbolcudan kafa karıştıran paylaşım Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Mesut Özil, Samandıra'da antrenman yapması gerekirken Endonezya'ya gitti... Transfer görüşmesi ve ticari işleri için gittiği tahmin edilen yıldız futbolcu bu hamlesiyle yönetimle köprüleri atmış oldu.

Mesut Özil iftarı... Sadece Ozan Tufan ile İrfan Can Kahveci'yi çağırdı Fenerbahçe'nin kadro dışı bırakılan isimleri Mesut Özil ile Ozan Tufan, takımdan İrfan Can Kahveci'yle bir araya geldi. Özil'in evinde, futbolcuların eşlerinin de katıldığı bir iftar daveti verildi, İrfan Can'ın sosyal medya paylaşımları gündem oldu.

Mesut Özil, Ramazan Bayramı paylaşımıyla yine adından söz ettirdi Fenerbahçe'nin kadro dışı yıldızı Mesut Özil, Ramazan Bayramı paylaşımıyla yine adından söz ettirdi. Sosyal medyayı da sol ayağı gibi etkili kullanan 34 yaşındaki futbolcu "Müslüman kardeşlerimin bayramını kutlarım" şeklindeki paylaşımında kullandığı görselle binlerce beğeni aldı.