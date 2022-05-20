Türkiye Gazetesi

THY Euroleague'de Anadolu Efes - Real Madrid finalinin basın toplantısı gerçekleştirildi. Stark Arena'da düzenlenen toplantıya, iki takımın başantrenörleri ve birer oyuncuları katıldı.

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, yaptığı açıklamada, çok iyi bir sezon geçirdiklerini belirterek, "Üst üste 3. kez final oynuyoruz. Şampiyon unvanımızı korumaya çalışacağız. Zor bir final olacak. Kazanmak istiyoruz ve kazanacağız." ifadelerini kullandı.

POTA ALTINDAÇOK GÜÇLÜLER

Real Madrid'in çok güçlü bir takım olduğunun altını çizen Ataman, "Başlarında çok tecrübeli bir antrenör var. Hep değişik taktiklerle karşımıza çıkabiliyorlar. Pota altında çok güçlüler. Avrupa Ligi'nin en güçlü kadrosuna sahipler. Farklı stratejilerin maçı olacak. Kısalarımızın kreatifliğini kullanan bir takımız. Real Madrid ise uzunları daha iyi kullanan bir ekip. Bu sezon bir kez biz, bir defa da onlar kazandı. Zor bir final olacak. Futbolda Türkiye'de çok sayıda Real Madrid taraftarı var. Bunlardan biri de oğlum Sarp Ataman. Real Madrid Junior Fan Club üyesi. Her sene yılbaşında hediye geliyor. Futbolda Real Madrid'i destekliyoruz ama yarın biz kazanacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Euroleague finali ne zaman? Anadolu Efes - Real Madrid maçı saat kaçta? Şifresiz mi? Anadolu Efes'in Olympiacos zaferi Euroleague'in çaylak spikerine küçük dilini yutturdu... Micic'in son saniye üçlüğünü gören İspanyol televizyoncu ne diyeceğini şaşırdı. Real Madrid'le oynanacak final maçı öncesi heyecan dorukta... Peki Euroleague finali ne zaman? Anadolu Efes - Real Madrid maçı saat kaçta? Şifresiz mi? Detaylar haberimizde...

MİCİC: İLGİNÇ BİR MAÇ OLACAK

Lacivert-beyazlı takımın Sırp oyuncusu Vasilije Micic ise Avrupa Ligi'nde final maçına çıkmanın çok büyük bir ayrıcalık olduğunu dile getirdi.

Sezona istedikleri başlangıcı yapamamalarına rağmen toparlanarak finale yükseldiklerini aktaran Micic, "İlginç bir maç olacak. Bu deneyim, kendine has ve özel bir şey. Burada ülkemi ve şehrimi temsil ettiğim için çok mutluyum. Bizim içimizde Sırp basketbolunun mantalitesi var. Ulus olarak biz basketbola olumlu yaklaşıyoruz. Zor durumları yönetme konusunda çok iyi iş çıkarıyoruz." şeklinde görüş belirtti.

PABLO LASO KORKUYOR

Real Madrid Başantrenörü Pablo Laso, finalde çok güçlü bir takımla karşılaşacaklarını belirterek, mantalite değişikliğine gitmeleri gerektiğini kaydetti.

Çok büyük bir maç oynayacaklarını vurgulayan Laso, "Burada bulunmaktan dolayı çok mutluyuz. Bunun ardında büyük bir emek var. Fiziksel olarak toparlanmamız lazım. Mantalitemizi değiştirmemiz lazım. Farklı bir takıma karşı oynayacağız. Kazanmak için ne yapmak gerekiyorsa onu yapacağım." dedi.

Anadolu Efes'in rakibi Real Madrid oldu Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde Barcelona'yı 86-83'lük skorla yenen Real Madrid, finalde Anadolu Efes'in rakibi oldu.

Anadolu Efes Avrupa Ligi'nde finale yükseldi THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali ilk maçında Olimpiakos ile karşılaşan Anadolu Efes tutuk başladı, sonra dengeledi, ardından öne geçti ve son sözü son saniyede söyleyip kupaya çok yaklaştı