Türkiye Gazetesi

Galatasaray Spor Kulübü’nün 4-11 Haziran tarihlerinde yapılacak Olağanüstü Seçim Genel Kurulu’nda aday olan Eşref Hamamcıoğlu listesini Nef Stadyumu’nda bulunan divan başkanlığına teslim etti.

Daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Hamamcıoğlu, şunları söyledi:

"GÜN, BİRLEŞME GÜNÜDÜR"

"Galatasaray’ın çatıdan ziyade temele ihtiyacı olduğunu biliyoruz" diyen Hamamcıoğlu, "Bu temeli sarsmaya kalkanlara en güzel dersi, cevabı genel kurul üyeleri verecektir. Bizim yolumuz belli. Rotamız net. Takımımız çok uzun zamandır birlikte hareket ediyor. Bizim liste yetiştirmek gibi, herhangi biriyle ortalık yapmak gibi önceliğimiz, düşüncemiz olmadı. Her şeye rağmen Galatasaray’da bugün birleşme günüdür diye düşünüyorum. Birleştirici olmaya gayret ederken, ayrıştırıcı olmamak konusunda da tüm Galatasaraylıların dikkatini çekmek istiyorum. Galatasaray’ın en büyük ihtiyacı olan samimiyet, şeffaflık ve güvendir. Son zamanlarda yaşadıklarımızla bunların eksik olduğunu görüyorum. Bundan da hiç kimsenin faydalanmasına izin vermememiz lazım. Bu seçimin yapmış olduğu kaotik ortamda Galatasaray’da çeşitli nedenlerle pozisyon bulmak isteyenler lütfen Galatasaray’dan artık ellerini çeksinler. Bugün Galatasaray’a faydalı olmalı zamanı. Tüm listelerde yer alan kardeşlerimize, arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Eski başkanlarımızın Dursun Özbek ve koalisyon ortağı olan Metin Öztürk’e ve arkadaşlarına başarılar diliyorum. Rekabetin husumete dönmemesi en büyük dileğimizdir" şeklinde konuştu.

DURSUN ÖZBEK'E NE DİYOR?

Dursun Özbek ve Metin Öztürk’ün birleşmesi ile ilgili görüşlerinin sorulması üzerine Eşref Hamamcıoğlu, "Görüyorum ki bizim rakibimiz tek değilmiş zaten. Bu konuda yorum yapmak çok doğru olmayabilir. Onlar öyle bir birlikteliğin yararlı olacağını düşündüler. Çünkü görüyoruz ki bizim ekibimiz çok uzun zamandır hazırlanıyor. Bir tarafta seçimi kazanacağından emin olmayan bir aday. Diğer tarafta da ortaklık olmadan bu seçime yetişebileceğine emin olmayan bir aday. Dolayısıyla ikisinin ortalık yapmasından doğal bir şey yok. Her ikisi de bizim çok değerli dostlarımızdır. Bu Galatasaray’a hizmet etme yarışıdır. Takdir de genel kurulumuzun olacaktır" diye cevap verdi.

EŞREF HAMAMCIOĞLU'NUN YÖNETİM KURULU LİSTESİ

Adnan Öztürk’ün Sportif AŞ’de yer alacağını belirten Hamamcıoğlu, "Gayrimenkul ve emlak geliştirme şirketlerinde Melih Tavukçuoğlu arkadaşımız, Ozan Sevindik var. Dijital AŞ’de Ecem Tezel Aldanmaz var. Daha önce de ekibimizde yer alıyordu. Mustafa Yazıcı var. Sportif AŞ’de mali işlerden sorumlu olarak Bora Yargıç arkadaşımız var" dedi.

Eşref Hamamcıoğlu'nun yönetim kurulu listesinde Osman Kocaman, Murat Özer, Boğaç Göncü, Sadık Burçin Tunçel, Mehmet Emre Mısırlı, Levent Apaydın, Nizam Hışım, Cevat Genç, Utku Dönmez ve Murat Karaman yer aldı.

ZİDANE'LA GÖRÜŞTÜ MÜ?

Hamamcıoğlu'nın teknik direktörlük için Fransız efsane Zinedine Zidane'la görüştüğü iddia edilmişti. Başkan adayı açıklamalarında bu konuya değinmedi. Zidane, Real Madrid'le 3 kez Şampiyonlar Ligi'ni kazandıktan sonra takım çalıştırmamıştı.

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