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Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu altın madalyayı kaptı
20.05.2022 - 18:22 | Son Güncelleme: 20.05.2022 - 18:24
Türkiye Gazetesi
Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 50 kiloda mücadele eden milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, altın madalya kazandı.
Etiketler : Buse Naz Çakıroğlu,
863004 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/863004.aspx
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