Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Boks Birliği tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 5 altın, 2 bronz madalya kazanan sporcularla telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sporcuları ve teknik heyetini kazanılan başarıdan dolayı tebrik etti.

İstanbul'da tarihi gece! Milli boksörler takım halinde şampiyon oldu İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenen IBA Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda Türkiye, 5 altın madalya birden aldı. Böylelikle milliler takım halinde dünya şampiyonu oldu.

İhlas Koleji öğrencisi kick boksta Dünya Şampiyonu oldu Özel Bahçelievler İhlas Anadolu Lisesi öğrencisi Turan Ayhan Aydeniz, 7. Uluslararası Açık Kick Boks Dünya Kupası’nda Dünya Şampiyonu oldu.