Türkiye Gazetesi

Son dört yılda Trabzonspor’a büyük katkı veren ve şampiyonluğun da en büyük mimarlarından olan Anthony Nwakaeme, İHA’ya açıklamalarda bulundu. Yeniden sözleşme imzalamaya hazırlanan Nwakaeme Trabzonspor’da mutlu olduğunu ve takımdan ayrılmayı hiç düşünmediğini söylerken “Parayı dert edecek en son insanım. Sevgi ve saygının paradan çok daha önemli olduğunu biliyorum” ifadelerini kullandı.

BAŞARI TESADÜF DEĞİL

Şampiyonluğun asla tesadüf eseri olmadığını söyleyen Nijeryalı yıldız “Çünkü bunun için çok çalıştık, bu uğurda savaştık. Bu şampiyonluğu gerçekten hak ettik” dedi. Taraftarları sevindirdikleri için çok mutlu olduklarını ifade eden yıldız futbolcu “Bu şehir futbolla yatıp, futbolla kalkıyor. Böylesine tutkulu taraftarı olan bir takımın başarılı olmaktan başka düşüncesi olamaz. Bizim itici gücümüz taraftarımız oldu” dedi.

KENDİMİ GELİŞTİRDİM

Konyaspor’la kırılma maçı oynadıklarını ifade eden Nwakaeme “O maça çıkarken biz ilk sıradaydık, Konyaspor ise ikinciydi. Bizimle beraber kupa mücadelesi veren ekipti. O maçı kazandıktan sonra ben artık şampiyon olabileceğimizi söyledim” dedi. Trabzonspor’da kendisini çok geliştirdiğini söyleyen Nijeryalı “2018’deki ile şimdiki Nwakaeme arasında büyük fark var. Burada çok şey öğrendim” sözlerini kullandı.

DÜZ YAŞAYAN BİRİYİM

İşine odaklı biri olduğunu ifade eden 33 yaşındaki oyuncu “Genelde günüm ev ve tesis arasında geçiyor. Düz yaşamaya çalışıyorum. Futbol için doğmuş biriyim” dedi. Abdullah Avcı ile çok iyi ilişkileri olduğunu da ifade eden Nwakaeme, “Kendisi çok iyi bir insan, aynı zamanda da çok zeki birisi... Her maçtan önce size neler yapmanız gerektiğini, rakibin neler yapabileceğini size bir bir anlatır” diye konuştu.

O ŞARKI ARKADAŞINDAN

Kutlamalarda sahneye çıktığı şarkıyla ilgili olarak Nwakaeme, “Nijerya’da bir arkadaşım benim için yazmıştı. O şarkıda ‘Trabzonspor şampiyon’ sözleri de geçiyor. Daha şampiyon olmadan yazılmıştı” dedi.

Anthony Nwakaeme: Parayı sorun edecek en son insanım Trabzonspor'un Nijeryalı yıldızı Anthony Nwakaeme, bordo-mavili takımda mutlu olduğunu ve kalmak istediğini belirterek, "Görüşmeler Trabzonspor, ben ve başkan arasında devam ediyor. Parayı sorun edecek en son insanım. Sevgi ve saygının paradan çok daha önemli olduğunu biliyorum" dedi.

Trabzonspor'da Nwakaeme düğümü çözüldü Bordo mavililer takımın Nijeryalı yıldızını bırakmıyor. Nwakaeme’nin 1,5 milyon avroluk yıllık alacağına 700 bin avro zam yapan yönetim, 2+1 senelik yeni sözleşme imzalayacak.