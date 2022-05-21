Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Ligin son sınavını Antalyaspor karşısında veren Galatasaray’da gündüz kuşağında da seçim hareketliliği vardı. 11 Haziran’da yapılacak kongre öncesi sürpriz yaşanmadı. Camianın önde gelen isimlerinin uzun süredir ikna etmek için çaba sarf ettiği eski başkan Dursun Özbek ve bir önceki seçimlerde de aday olan Eşref Hamamcıoğlu dün Divan Kuruluna başvurarak süreci resmîyete döktü. Yine bir önceki seçimde başkanlığa talip olan Metin Öztürk ise beklendiği üzere Dursun Özbek’in listesinde yer aldı.

SPORTİF AŞ KOZLARI

Dursun Özbek ‘’Bugün tarihi bir gün. Zor bir süreçten geçeceğiz. Seçim yarışına giren değerli Eşref kardeşime başarılar diliyorum. Bizde sen-ben yok. Sadece Galatasaray var’’ Eşref Hamamcıoğlu ise ‘’Eski başkanlarımızdan Dursun Özbek ve koalisyon ortağı olan Metin Öztürk’e başarılar diliyorum. Bu rekabetin husumete dönmemesi en büyük dileğimizdir’’ ifadesini kullandı. Özbek seçim kozu olarak Erden Timur’u, Hamamcıoğlu ise Adnan Öztürk’ü Sportif AŞ’de görevlendireceğini açıkladı.

ÖZBEK'İN LİSTESİ

l Metin Öztürk

l Niyazi Yelkencioğlu

l Bora Bahçetepe

l Rıza Morova

l Eray Yazgan

l Levent Yaz

l Cemal Özgörkey

l İsmail Sarıkaya

l Mehmet Cibara

l Dikran Gülmezgil

HAMAMCIOĞLU'NUN LİSTESİ

l Osman Kocaman

l Murat Özer

l Boğaç Göncü

l Sadık Burçin Tunçel

l Emre Mısırlı

l Levent Apaydın

l Nizam Hışım

l Cevat Genç

l Utku Dönmez

l Murat Karaman

Galatasaray, ligin son maçını 1 puanla kapattı Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında Galatasaray'ı ağırladı. Her iki takım ligi 1 puanla kapattı.

Metin Öztürk ile Dursun Özbek birleşti... Galatasaray'da seçim öncesi güçlü ittifak Galatasaray'da 4-11 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek Olağanüstü Seçim Genel Kurul öncesinde Dursun Özbek ve Metin Öztürk, Özbek başkanlığında birleşme kararı aldı.