Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç'un vizyonel bakış açısındaki teknik adamı yansıtan Jorge Jesus olayı Portekiz cephesinden 'son dakika' olarak duyuruldu. Abola gazetesi, dünyaca ünlü teknik adamın sarı lacivertli kulüple anlaştığını duyurdu. Anlaşmanın bir sezonluk olduğu belirtilirken resmî açıklamanın da sezon bittikten sonra yapılacağı, imzaların da önümüzdeki hafta atılacağı belirtildi.

TRANSFERE GEÇİLECEK

Ve Jorge Jesus'tan sonra yönetim transfere ağırlık verecek. Portekizli teknik adamın raporuna göre gidecek ve kalacak oyuncular netlik kazanacak. Mesut Özil ve Gustavo gibi isimlerin durumu kesinleşecek. Avrupa'dan ciddi talipleri olan oyuncularla ilgili Jesus son sözünü söyleyecek. Yeni sezon için Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalacak ve şampiyon olacak kadro planlaması yapılacak.

SERDAR AZİZ'LE 3 YIL DAHA

Fenerbahçe, millî savunmacısı Serdar Aziz’in sözleşmesini üç yıl daha uzattı. 31 yaşındaki tecrübeli isim “Türkiye’nin en büyük kulübünde kaldığım için çok mutluyum. Ben bu formanın ağırlığını her zaman çok iyi bildim. Sahada da elimden gelen mücadelenin en iyisini verdim” dedi.

Fenerbahçe camiası Jesus’u bekliyor Avrupa’dan talipleri olan Attila Szalai, Kim Min-Jae, Crespo, Zajc, Osayi Samuel ve Altay ile ilgili kararı Portekizli teknik adam verecek