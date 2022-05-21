Türkiye Gazetesi

Spor Toto 1. Lig'de dün oynanan maçların ardından play-off eşleşmeleri belli oldu. Buna göre play-off'un yarı finalinde normal sezonu üçüncü sırada bitiren Royal Hastanesi Bandırmaspor, altıncı sıradaki Eyüpspor'la, dördüncü basamaktaki İstanbulspor ise beşinci Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la karşılaşacak.

Lig statüsüne göre yarı finalde ilk maçlar, normal sezonu beşinci ve altıncı basamakta bitiren takımların sahasında oynanacak.

PLAY-OFF FİNALİ NEREDE OYNANACAK?

Yarı final ilk maçları 25 Mayıs Çarşamba günü, rövanş karşılaşmaları ise 29 Mayıs Pazar günü yapılacak. Play-off finali ise 2 Haziran Perşembe günü tek maç usulü oynanacak ve kazanan takım Süper Lig'e yükselecek. Final maçının oynanacağı stadyum henüz netleşmedi.

BANDIRMASPOR FAVORİ

Spor Toto 1. Lig’in 38. ve son haftasında Bandırmaspor deplasmanda İstanbulspor ile 0-0 berabere kaldı. Müsabakanın ardından basın toplantısında konuşan Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, iki takımı da play-off’ta olduğu için tebrik etti.

Gürsel, “4 takımında hedefi play-off’tu. Bugün de oyuncularımızın tamamen düşünceleri ona yönelikti. Bu maça konsantre olmak kolay değil. Çarşambaya odaklandık. Oyunun içinde baktığımızda benim için oyuncuların fiziksel ve zihinsel olarak yıpranmadan maça çıkmalarını düşünüyorduk, değişiklikleri o yönde yaptık. Rakibimiz Eyüpspor oldu, Erzurumspor da olabilirdi. Önemli olan çarşamba gününe hazır gitmek. Finale çıkmak için elimizden geleni yapacağız” dedi.

Eyüpspor - Kocaelispor 2-1 (ÖZET) İbrahim Üzülmez 3 puanla başladı TFF 1. Lig'de play-off mücadelesi veren ve teknik direktörlüğe İbrahim Üzülmez'i getiren Eyüpspor ile kümede kalma savaşı veren Kocaelispor karşı karşıya geldi. Üzülmez yeni takımıyla ilk maçına memleketinin takımına karşı 2-1 galip geldi. 37. hafta maçlarının tamamı bugün oynandı. Menemenspor, Kocaelispor ve Bursaspor TFF 2. Lig'e düştü.