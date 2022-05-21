Türkiye Gazetesi

İspanya'da sezonu şampiyon tamamlayan Real Madrid, 38. ve son hafta maçında Real Betis'le golsüz berabere kaldı. Madrid ekibi Santiago Bernabeu'da oynanan maçta Kral Juan Carlos'un sürgünden dönüşünü kale arkasında açtığı dev pankartla kutladı.

Şampiyonluğunu geçtiğimiz haftalarda ilan eden İspanya'nın en çok şampiyon olan takımı konumundaki Real Madrid, 28 Mayıs'ya Liverpool'la Paris'te oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi finalini düşünüyor. Kulüp yönetiminin aklı ise İspanya Kralı'nda... 60'ların İspanyol diktatörü Franco'nun takımı olmakla suçlanan Real Madrid, Real Betis maçındaki politik pankartıyla da gündemde.

"KRALIN TAKIMI"NDAN POLİTİK MESAJ

Kale arkasında açılan "El Rey del Europa siempre vuelve (Avrupa'nın Kralı daima geri döner)" pankartı önce Liverpool maçı için açıldı zannedildi. Ancak dün, yolsuzlukla suçlanan İspanya'nın eski kralı Juan Carlos'un ülkeye geri dönmüştü. Real Madrid resmi sosyal medya hesaplarından paylaşılan pankart fotoğrafında "El Rey del Europa siempre vuelve"nin "Europe" kısmı atıldı. Böylece Juan Carlos'un geri dönüşü kutlandı. Real Madrid yıllardır "Kral'ın takımı" olarak anılır.

Yolsuzlukla suçlanan eski Kral Carlos İspanya'ya döndü Yolsuzlukla suçlanan İspanya'nın eski Kralı Juan Carlos, iki yıl aranın ardından ülkesine geldi. Bu durum sonrası ülke karıştı.

JUAN CARLOS SÜRGÜNDEYDİ

Yaklaşık 2 yıl Birleşik Arap Emirlikleri'nde sürgünde kalan Carlos'un vergi kaçırdığı da öne sürülmüştü. İspanya Kraliyet Sarayı, İspanya'nın eski Kralı Juan Carlos'un Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) yaklaşık iki yıl sürgünde kaldıktan sonra dün ülkeye döndü.

84 yaşındaki Carlos, yolsuzluk iddiasıyla ilgili bir soruşturmayla bağlantısından dolayı İspanya'dan ayrıldı. Ancak, zanlıya yönelik üç soruşturma Mart ayında düşürüldü.

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