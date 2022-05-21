Türkiye Gazetesi

Romanya'nın Petrolul Ploiesti ve Üniversitatea Cluj, İsrail'in Hapoel Raanana ve Papoel Beer Sheva takımlarında forma giydikten sonra 2018 yılında Trabzonspor'a transfer olan Nwakaeme, Medipol Başakşehir ile oynanacak olan maçın ardından bordo-mavili kulüpte 4. sezonunu tamamlayacak ve serbest statüye geçecek.

Trabzonspor Yönetimi ve Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın takımda kalmasını istediği Nijeryalı oyuncuyla uzun süredir yapılan görüşmelerde somut adım atılamamıştı. Bunun nedeni ise Nijeryalı oyuncunun bordo-mavili kulüpten talep ettiği rakama dayanıyor.

NWAKAEME KAÇ PARA İSTİYOR?

"Parayı sorun edecek en son insanım. Sevgi ve saygının paradan daha çok önemli olduğunu biliyorum "diyen Nwakaeme,'nin, bordo-mavili kulüpten senelik 3 milyon 500 bin Euro (58 milyon 952 bin TL) talep ederken, Finansal Fair-Play'in yanı sıra takım içi dengeleri de ön planda tutan Trabzonspor Yönetimi'nin oyuncuya senelik 1 milyon 500 bin Euro net maaş ve 500 bin Euro da imza parasıyla toplam 2 milyon Euro (33 milyon 687 bin TL) teklif ettiği öğrenildi.

SÖZLEŞMESİ HAZIR BEKLİYOR

Bordo-mavili kulübün bu teklifine oyuncu şimdiye kadar olumlu bir cevap vermedi. Karadeniz ekibi, Nijeryalı oyuncuya yaptığı 2 milyon Euro'luk teklif üzerinden sözleşmeyi imzalaması için hazır tutarken, Nwakaeme ise Karadeniz ekibine henüz olumlu yanıt vermedi.

Anthony Nwakaeme: Parayı sorun edecek en son insanım Trabzonspor'un Nijeryalı yıldızı Anthony Nwakaeme, bordo-mavili takımda mutlu olduğunu ve kalmak istediğini belirterek, "Görüşmeler Trabzonspor, ben ve başkan arasında devam ediyor. Parayı sorun edecek en son insanım. Sevgi ve saygının paradan çok daha önemli olduğunu biliyorum" dedi.

Trabzonspor'da Nwakaeme düğümü çözüldü Bordo mavililer takımın Nijeryalı yıldızını bırakmıyor. Nwakaeme’nin 1,5 milyon avroluk yıllık alacağına 700 bin avro zam yapan yönetim, 2+1 senelik yeni sözleşme imzalayacak.

Trabzonspor transfer haberleri... Ahmet Ağaoğlu Nwakaeme'ye rest çekti; ya imzala ya git Trabzonspor transfer haberleri... Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, bir türlü sözleşme uzatmayan Anthony Nwakaeme'ye rest çekti... Nijeryalı yıldızın önündeki kontratı imzalamak için 1 ay süresi var.

Nwakaeme'den yeni sözleşme açıklaması... "Trabzonspor taraftarlarından özür dilemek istiyorum" Trabzonspor'daki geleceği merak edilen Nijeryalı yıldızı Anthony Nwakaeme, Fenerbahçe iddialarını yalanladı... 33 yaşındaki forvet sözleşme konusuyla ilgili açıklamalar yaptı.