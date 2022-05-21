Türkiye Gazetesi

Merih Demiral ve İsviçreli eşi Heidi Lushtaku, 1 aylık bebeklerinin fotoğrafını sosyal medyada paylaştı. Serie A'da Atalanta forması giyen 24 yaşındaki milli stoper oğlu ve eşiyle ilk kez fotoğraf paylaştı.

Bonservisi Juventus'ta bulunan Merih, sezonu Atalanta'da tamamladı. Bergamo ekibi kiralık yıldızının tapusunu alacak. Atalanta formasıyla bu sezon 41 maça çıkan Merih Demiral, Serie A'nın en iyi stoperleri arasında gösteriliyor. 1990 doğumlu İsviçreli model Heidi Lushtaku ile geçen yıl evlenen Merih'in güncel piyasa değeri ise 30 milyon euro.

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