Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe kapanışı Malatya'da yapıyor. Sarı-Lacivertliler, Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak. Ligde 2. sırayı büyük ölçüde garantileyen Fenerbahçe, teknik direktör İsmail Kartal'a da bu maçla veda edecek. Takımın başına Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus'u getiren Fenerbahçe'de 13 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan Kartal'la yollar ayrılıyor.

YENİ MALATYASPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Yeni Malatya Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Sarı-lacivertliler, ligde oynadığı son 13 karşılaşmada mağlubiyet yaşamazken, söz konusu sürede 10 galibiyet ve 3 beraberlikle 33 puan topladı.

Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, puan ya da puanlar alarak hem ligi ikinci sırada bitirmeyi hem de yenilmezlik serisiyle sezonu tamamlamayı planlıyor. Son hafta öncesinde 70 puanla 2. sırada bulunan Fenerbahçe, 67 puanlı İttifak Holding Konyaspor'un 3 puan önünde yer alıyor.

İKİLİ AVERAJDA BİLE 9 GOL ÜSTÜNLÜK VAR

İki takımın ikili averajlarında eşitlik söz konusuyken, genel averajda sarı-lacivertlilerin 9 gol üstünlüğü bulunuyor. Fenerbahçe ligi 2. bitirdiği takdirde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalabilmek için 3 ön eleme oynayacak.

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