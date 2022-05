Türkiye Gazetesi

Bu yaz Galatasaray'dan ayrılması beklenen Kerem Aktürkoğlu, Antalyaspor'la oynanan sezonun son maçının ardından taraftara veda etti. 23 yaşındaki milli yıldız Instagram hesabından Türkçe ve İngilizce olarak yaptığı paylaşımda taraftara teşekkür ederken, veda eder gibi ifadeler kullanması kafa karıştırdı.

SON MAÇINA MI ÇIKTI?

"Sevgili Galatasaray Ailem, Sizleri kimi zaman sevindirdiğimiz ama birçok zaman da üzdüğümüz bir sezonu geride bıraktık. Çalışıp, çabaladığımız ama hedeflerimizin uzağında kaldığımız bir sezon oldu."

"Her şeye rağmen inanılmaz desteğinizi hissetmediğim hiçbir an olmadı. Bir futbolcu için Galatasaray forması altında geçen her sezon unutulmazdır. Bu yüzden bu forma ile geçirdiğim her an benim için unutulmaz olacak. Her şey için teşekkürler"

GEÇEN HAFTA DA GOLE SEVİNMEMİŞTİ

Kerem Aktükoğlu geçen hafta 3-2'lik Adana Demirspor maçında attığı golden sonra gol sevinci yaşamamış, bunun nedenini de yorgunluk olarak açıklamıştı. Yıldız futbolcu bu sezon tüm kulvarlarda 51 maça çıktı. Süper Lig'de 37 maçta 10 gol, 9 asistlik performans sergileyen Kerem'e Premier League'den teklifler geldiği biliniyor.

Kariyerine Avrupa'da devam etmek isteyen Kerem Aktürkoğlu'nun sözleşmesi 2026'ya kadar uzatılmıştı. Sarı-Kırmızılı kulüpteki başkan ve teknik direktör belirsizliğinin ardından Kerem'in en az 20 milyon euroya satılması bekleniyor.

