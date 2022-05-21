Türkiye Gazetesi

Cengiz Ünder'in tapusunu alan Marsilya, Trabzonspor'dan Abdülkadir Ömür'ü de istiyor... Fransa basınında çıkan haberlere göre, Marsilya yönetimi 12-15 milyon euro arası bir rakamla Trabzonspor'un kapısını çaldı.

UĞURCAN DA GİDİYOR

Süper Lig'de 38 yıl sonra şampiyon olan Trabzonspor, bazı yıldızlarıyla bu yaz vedalaşacak. Bu isimlerin başında Uğurcan Çakır ve Abdülkadir Ömür geliyor. Yabancılardan ise Djaniny ve Bakasetas'ın ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Bordo-Mavili yönetim bu 4 oyuncunun satışından en az 50 milyon euroluk bir gelir hedefliyor.

AĞAOĞLU SATMADIĞIMA PİŞMANIM DEMİŞTİ

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Manchester City'nin geçmişte Abdullkadir Ömür'e oldukça yüksek bir bonservis bedeli teklif ettiğini ancak satmadığı için pişman olduğunu söylemişti. Trabzon'un çocuğu Ömür, iki büyük sakatlık yaşadıktan sonra bu sezon müthiş bir geri dönüş yaptı.

A Milli Takım'da da forma giyen 22 yaşındaki futbolcunun piyasa değeri yeniden çift haneleri gördü. Abdullah Avcı'nın vazgeçilmezlerinden olan Ömür bu sezon ligde 7 gol, 4 asistlik skor katkısı sağladı.

Öte yandan, Cengiz Ünder'i AS Roma'dan kiralayan Marsilya kulübü 9 milyon euro ödeyip milli yıldızın bonservisini aldı.

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