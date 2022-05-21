Türkiye Gazetesi

Teknik direktörlüğe Çağdaş Atan'ı getiren ancak ani bir kararla vazgeçen Samsunspor, Levent Şahin'e yöneldi. Fatih Terim'in eski yardımcı, Spor Toto 1. Lig ekibinin başına geçiyor.

Karadeniz'in Kırmızı-Beyazlı ekibi, daha önce Galatasaray ve Milli takımda Fatih Terim'in yardımcılığını üstlenen, Adanaspor'da 11 maç teknik direktörlük görevi üstlenen tecrübeli teknik adam ile görüşmelere başladı. Şahin'in 1. adamlık kariyerine Samsun'da başlamak istediği öğrenildi.

ÇAĞDAŞ ATAN'LA NEDEN OLMADI?

Samsunspor Başkanı prensip anlaşmasının bozulmasının ardından, "Çağdaş Atan'ın ekibi teknik direktör odasındaki mobilyaları beğenmedi ve değiştirmek istediler, başkanımız bu duruma sinirlendi. Çağdaş hocanın ekibinin ilginç talepleri vardı, işi yokuşa sürme gibi bir durum oldu" demişti. Başarılı çalıştırıcı ise şu açıklamayı yapmıştı:

"AYNI SAYFADA BULUŞAMADIK"

"Samsunspor Yönetim Kurulu ile yaptığımız görüşmelerde, ekibimizle birlikte aklımızdaki futbolu anlatıp, 3 yıllık bir plan sunduk. İkinci sezonda Süper Lig'deki yerimizi sağlamlaştırıp, üçüncü sezon Avrupa kupaları için yarışan bir Samsunspor hayal ettik. Bu hayalin peşinden koşabilmek için, büyük hamleler yerine, küçük eklemelerle 3 sezonda oyunu mükemmelleştirmenin doğru olduğunu anlattık. Kadro yapısı ve çalışma prensipleri detaylarındaki görüşmelerimiz devam ederken, Samsunspor'la aynı sayfada buluşamadık. Görüşmelerimiz devam ederken, prensipte anlaştığımız yönünde çıkan haberlerin doğrultusunda büyük teveccühünü gördüğüm Samsunspor taraftarına da teşekkür ediyorum."

Çağdaş Atan Samsunspor'u Süper Lig'e çıkarmak için kolları sıvadı Bu sezon Süper Lig hedefinin uzağında kalan Samsunspor, önümüzdeki sezon için teknik direktör Çağdaş Atan'la anlaştı... Başarılı çalıştırıcı son 1 yılda çok sayıda teklif almasına rağmen çalışmamıştı.