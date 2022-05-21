Türkiye Gazetesi

Paris Saint-Germain'in süper yıldızı Kylian Mbappe, günlerce Real Madrid ile PSG arasında gidip geldikten sonra kesin kararını verdi. 23 yaşındaki Fransız forvet Paris'te kalıyor.

HAALAND'I DA ALAMAMIŞTI

Dün ailesi ve menajeriyle son bir görüşme yapan Mbappe'nin Real Madrid Başkanı Florentino Perez'i arayarak teşekkür ettiği ortaya çıktı. Son olarak İtalyan gazeteci Fabrizio Romano da bu bilgiyi teyit etti. İspanyol basını ise Perez'in dün gece Real Madrid - Real Betis maçından sonra soyunma odasına inip takıma "Mbappe gelmiyor" bilgisi paylaştığını yazdı. Real Madrid böylece, Erling Haaland'ı Manchester City'ye kaptırdıktan sonra Mbappe'yi de alamamış oldu.

PSG'YE 5 YILLIK İMZA ATACAK

Mbappe'nin Paris'te kalması için geçtiğimiz aylarda Fransa Cumhurbaşkanı Macron bile ricacı olmuştu. Fransa basınında önceki gün çıkan haberlerde PSG'nin Katarlı sahiplerinin yıldız isme "İstersen teknik direktörü de sen belirle. Yeter ki kal" dediği öne sürülmüştü.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu yıl da hayal kırıklığı yaşayan Paris ekibinin Mbappe'ye yıllık 50 milyon euroya yakın bir ücret ve astronomik bir imza parası verdiği belirtiliyor. Net rakamlar ise kısa süre içinde açıklanacak.

Mbappe'den Real Madrid'e yüz yılın golü! Fransız yıldız ters köşeye yatırdı Real Madrid ile PSG arasındaki Mbappe savaşında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı... İspanyol deviyle anlaşması beklenen 23 yaşındaki süper yıldızın Paris'te kalmaya daha yakın olduğu ortaya çıktı.

Lionel Messi'nin 11'inci, Paris Saint-Germain'in 10. lig şampiyonluğu Ligue 1'de şampiyon Paris Saint-Germain... Fransız devi bitime 4 hafta kala zaferini ilan etti. La Liga'da 10 şampiyonluk yaşayan Lionel Messi, PSG'deki ilk sezonunda şampiyonluk gördü. Paris ekibi son 10 sezonda 8'inci, toplamda 10. zaferine ulaştı.

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