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Şamoiyon Anadolu Efes
21.05.2022 - 21:49 | Son Güncelleme: 21.05.2022 - 21:49
Türkiye Gazetesi
Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Final'inde Real Madrid'i 58-57 yenen Anadolu Efes, üst üste ikinci kez şampiyon oldu.
Etiketler : anadolu efes,şampiyon,basketbol,
863397 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/863397.aspx
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