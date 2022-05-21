Türkiye Gazetesi

Süper Lig'in 38. ve son haftasında Fenerbahçe deplasmanda Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler deplasmanda gerçekleşen mücadeleyi 5-0 kazandı ve Şampiyonlar Ligi vizesi aldı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

5. dakikada sağ çaprazdan İrfan Can’ın içeri çevirdiği topa arka direkte Novak’ın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.

20. dakikada ceza sahası içi sağ tarafından İrfan Can’ın içeri çevirdiği topa ön direkte Serdar Dursun’un yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Abdulsamed kornere çeldi.

20. dakikada ceza sahası içinden Mert Hakan’ın yerden içeri çevirdiği topa kale önünde Serdar Dursun’un dokunuşunda meşin yuvarlak filelere gitti.

22. dakikada hakem Volkan Bayarslan gol pozisyonunu VAR’da izleyerek faul tespit etti ve golü iptal etti.

23. dakikada oyunun durduğu anda Barış Başdaş’ın Mert Hakan Yandaş’a yaptığı müdahaleyi hakem Volkan Bayarslan direkt kırmızı kart olarak değerlendirdi.

32. dakikada sol tarafan Rossi’nin yaptığı ortada arka direkte Serdar Dursun’un kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Abdulsamed’in müdahalesine rağmen filelere gitti. 0-1

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

57. dakikada sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda kale önünde Serdar Aziz’in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-2

75. dakikada ceza yayı önünde topla buluşan İrfan Can, sert bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 0-3

76. dakikada Tisserand'ın uzun pasında topla buluşan Mert Hakan, meşin yuvarlağı ceza sahası içindeki Valencia'ya gönderdi. Bu oyuncunun şutunda top filelere gitti. 0-4

82. dakikada kaleci ile karşı karşıya kalan Rossi'nin şutu kaleyi bulmadı.

89. dakikada Yeni Malatyaspor defansının hatasında topu kapan İrfan Can Kahveci sağdan ceza sahasına girdi ve kale önüne doğru pasını aktardı. Topla buluşan Valencia, meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 0-5

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Volkan Bayarslan xx, Bahtiyar Birinci xx, Ali Tuna xx

Yeni Malatyaspor: Abdulsamed Damlu xx, Barış Başdaş x, Awuku xx, Campi xx, Hafez x (Yiğit Ulaş dk. 45+ 2 x), Atakan Müjde xx (Azubuike dk. 46 x), Mustafa Eskihellaç xx, Jospin xx, Rahman Buğra xx (Berat Mert dk. 79 x), Umut Taniş xx (Burak Efe Yaz dk. 65 x), Haqi xx (Enes Savucu dk. 78 x)

Yedekler: Murat Akşit, Ahmet Eyüp Türkaslan, Fatih Aydın, Mert Miraç Altıntaş, Kerem Altunışık

Teknik Direktör: Cihat Arslan

Fenerbahçe: Altay Bayındır xx, Ferdi Kadıoğlu xx, Serdar Aziz xxx (Szalai dk. 64 x), Tisserand xx, Novak xx, Gustavo xx, Mert Hakan Yandaş xx (Sosa dk. 78 x), Zajc xx (Valencia dk. 64 xxx), İrfan Can xxx, Rossi xx (Arda Kurtulan dk. 89 ?), Serdar Dursun xxx (Burak Kapacak dk. 78 x)

Yedekler: Ertuğrul Çetin, Furkan Onur Akyüz, Çağtay Kurukalıp, Emir Ortakaya, Yusuf Kocatürk

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Goller: Serdar Dursun (dk. 32), Serdar Aziz (dk. 57), İrfan Can Kahveci (dk. 75), Valencia (dk. 76 ve 89) (Fenerbahçe)

Kırmızı kart: Barış Başdaş (dk. 23) (Yeni Malatyaspor)

Sarı kartlar: Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş, Szalai (Fenerbahçe), Atakan Müjde (Yeni Malatyaspor)

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