Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Ligden düşen Malatya, Şampiyonlar Ligi’ni ucundan yakalayan Kanarya’yı ağırladı. Eksikleri vardı Fenerbahçe’nin ancak gardı düşük sarı kırmızılılar karşısında farkı yakalamasına engel olmadı. Çok hızlı başladı maç, henüz ilk 10 dakikada tam üç net fırsat buldu sarı lacivertliler ama gol için rakibin eksik kalmasını bekledi. 22’de Serdar Dursun’un gol sevinci VAR’ın faul radarına takıldı. Ama yaşanan gerginlikte Malatya’dan Barış atıldı.

ON KİŞİYE BEŞ GOL

Sonrası çorap söküğü gibi geldi. 22’de Rossi ortaladı, Serdar Dursun kafayı vurdu ve Malatya kalesi çöktü: 1-0. Ancak fark ikinci yarıda geldi. 57’de kornerden gelen topa kafayı vuran Serdar Aziz skoru 2-0’a taşırken, devamını İrfan Can ve Valencia (2) getirdi. Fenerbahçe kötü başladığı ama İsmail Kartal'ın göreve gelmesiyle toparladığı ligi ikinci sırada tamamladı ve Şampiyonlar Ligi vizesi aldı. Malatya ise haftalar öncesinden alt lige düşmüştü.

ÖN ELEMEDE SON DURUM

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundan Avrupa kulvarına başlayacak Fenerbahçe'nin kesin rakibi 15 Haziran'daki kura çekiminde belli olacak. İlk maç 19-20 Temmuz rövanş ise 26-27 Temmuz'da oynanacak.

SON 14 MAÇTA YENİLMEDİ

F.Bahçe, İsmail Kartal döneminde 17 maçta 11 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Sarı lacivertliler, son 14 maçta ise yenilmedi. Mücadele sonu İsmail Kartal "Sözleşmem bitti. F.Bahçe için de benim için de hayırlısı olsun" dedi.

Fenerbahçe'de gidecekler kalacaklar belli oldu Fenerbahçe'de yeni sezon yapılanması doğrultusunda en az 10 isimle yolların ayrılması bekleniyor. Teknik direktörlüğe Jorge Jesus'un getiren Sarı-Lacivertliler'de kimi performans yetersizliği, kimi de kulübe para kazandıracağı için gidecek. Sezonu 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de gelecek sezon takımda olmayacak isimler şöyle