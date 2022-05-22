Türkiye Gazetesi

PSG'nin şampiyonluğuyla sonuçlanan Ligue 1'de 38. ve son hafta maçları dün oynandı. Evinde Rennes ile 2-2 berabere kalan geçen sezonun şampiyonu Lille, 55 puanla 10. sırada sezonu tamamladı. Milli golcü Burak Yılmaz maça ilk 11'de başladı ve son kez Lille forması giydi. 81 dakika sahada kalan tecrübeli santrfor oyundan çıkarken ayakta alkışlandı.

BURAK YILMAZ'A VEDA VİDEOSU

Burak Yılmaz kendisi için hazırlanan veda videosunda "Türkiye'de çok şampiyonluklar yaşadım ama Fransa'ya gelip PSG'nin önünde şampiyon olmak ayrı bir mutluluktu ve bu şampiyonluğun en önemli parçalarından biriydim ben" dedi.

Geçen sezon takımı şampiyon yapan Burak Yılmaz, Lille formasıyla bu sezon 39 maçta 7 gol, 5 asistle oynadı.

Kral'ın vedası... Burak Yılmaz Lille formasıyla yarın son maçına çıkacak Lille'i geçen sezon Fransa'da şampiyon yapan milli golcü, yarınki Rennes maçı öncesi taraftara ve kulübe veda etti... Seneye 37 olacak santrforun ismi Adana Demirspor'la anılıyor.

Burak Yılmaz Adana Demirspor'a doğru... Bir telefonla fikrini değiştirdiler Lille'den ayrılıp Amerika'da oynamayı kafasına koyan Burak Yılmaz, Adana Demirspor'dan gelen teklife hayır diyemedi... Fikrini değiştiren 37 yaşındaki santrfor Süper Lig'e geri dönüyor.

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