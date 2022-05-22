Türkiye Gazetesi

Süper Lig'i 1-1'lik Konyaspor beraberliğiyle tamamlayan Beşiktaş, şampiyon olduğu 2020-21 sezonun ardından kabus gibi bir sezonu geride bıraktı. Siyah-Beyazlılar'ın bazı istatistikleri taraftarı çileden çıkardı. 59 puanla ligi 6. sırada tamamlayan Beşiktaş, önümüzdeki sezonu düşünüyor.

24 YIL SONRA İLK 5'İN DIŞINDA

Kartal, 21 yıl sonra ilk kez Avrupa kupalarına katılamadı. 24 yıl sonra ligde ilk 5’in dışında kaldı. Son 42 yılın en kötü averajına sahip. Lig tarihinde en çok gol yediği 3 sezondan birini yaşadı ve Maç başına puanda son 25 yılın en kötüsü konumunda.

ABDÜLKERİM BARDAKÇI GETİRİLMEDİ

Hırvat stoper Domagoj Vida'yla yollarını ayıran Beşiktaş, Konyaspor kaptanı Abdülkerim Bardakçı'yı transfer etmek istiyor. 27 yaşındaki stoper de Siyah-Beyazlı formanın hayallerini kuruyor. Sezona damga vuran isimlerden biri olan Bardakçı, dünkü maçta forma giymedi.

Maç öncesi Konyaspor'dan yapılan açıklamada, "Sol baldır kas grubunda hissettiği ağrı nedeniyle yapılan tetkiklerde sol gastroknemius kas zarında 2. derece yaralanma saptanmış olup tedavisine başlanan futbolcumuz Abdülkerim Bardakcı, Beşiktaş maçı kadrosunda yer alamayacaktır" bilgisi verildi.

KONYASPOR'DAN İTİRAF

Abdülkerim Bardakçı’nın transfer konusuna değinen Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, "Ben sadece teknik anlamda düşünüyorum. İç transfer raporu verdiğinde Abdülkerim Bardakçı kesin kalmalı raporunu düştüm. Bu teknik rapor. Futbolun bir ekonomik boyutu var. Oyuncunun ne istediği önemli. Bütün bu bileşenler çok önemli. Ben Abdülkerim ile 1 sene daha çalışmak isterim. Önümüzdeki zor sezonda takımımıza katkı versin isterim. Gider gitmez ben bilmiyorum” şeklinde konuştu.