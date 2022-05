Türkiye Gazetesi

Üst üste 2. kez THY Euroleague şampiyonu olan Anadolu Efes, Will Clyburn ile anlaştı... Türkiye'de daha önce Darüşşafaka forması giyen ve EuroCup şampiyonluğu yaşayan Amerikalı forvet, son 5 sezondur CSKA Moskova forması giyiyordu. Avrupa basketbolunun en tehlikeli ve en pahalı isimlerinden biri olan 32 yaşındaki basketbolcu, önümüzdeki sezon Lacivert-Beyazlı formayı giyecek.

ERGİN ATAMAN DOĞRULADI

Anadolu Efes Koçu Ergin Ataman da Belgrad'daki şampiyonluğun ardından yaptığı açıklamada Clyburn ismini doğruladı... Ataman, "Will Clyburn, şu anda düşündüğümüz oyunculardan biri. Şu an için henüz bir anlaşma yok. Bizim şu an konsantrasyonumuz bu şampiyonluğu kazanmak üzerineydi ama önümüzdeki sezon da şampiyonluğu kazanacak kadromuz olacaktır" ifadelerini kullandı.

DAÇKA'DAN CSKA'YA

Bir dönem ülkemizde Darüşşafaka forması da giyen ABD’li yıldız, 2016-17 sezonunda 13 sayı ve 5.1 ribaund ortalamalarıyla mücadele etmişti. Yakaladığı bu çıkışın ardından EuroLeague’in dev ekiplerinden CSKA Moskova’nın ilgisini çeken Clyburn, Rusya ekibiyle geçirdiği 5 sezonda Avrupa basketbolunun en büyük yıldızlarından biri haline gelmeyi başardı.

EuroHoops'un derlediği bilgilere göre; 2021-22 EuroLeague sezonunda 14.9 sayı, 5.2 ribaund ve 1.7 asist ortalamalarıyla mücadele eden Will Clyburn, CSKA Moskova’da geçirdiği 5 yılda 1 de EuroLeague şampiyonluğu kazandı. 2019 yılının Final Four’unda CSKA Moskova’nın temsilcimiz Anadolu Efes‘i 91-83 mağlup ettiği finali 20 sayı ve 5 ribaundla tamamlayan ABD’li yıldız, Final Four’un en değerli oyuncusu ödülüne de layık görülmüştü.

