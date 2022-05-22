Türkiye Gazetesi

Fırat Aydınus, Spor Toto Süper Lig’in son haftasında oynanan Fatih Karagümrük-Aytemiz Alanyaspor müsabakası ile kariyerine son verdi. Tecrübeli hakem, müsabakanın ardından hakem triosu, oyuncular ve teknik adamlarla vedalaşarak sahadan ayrıldı.

SON MAÇINA ÇIKTI

Hakem Fırat Aydınus, Süper Lig’de son kez mücadele yönetti. Hakem Aydınus, Spor Toto Süper Lig’in 38. ve son haftasında yönettiği Fatih Karagümrük - Aytemiz Alanyaspor maçıyla kariyerinde son kez düdük çalmış oldu. Aydınus, karşılaşmayı bitiren düdüğü çaldıktan sonra yardımcıları Bahattin Duran ve Tarık Ongun ile sarılarak veda etti. Ardından iki takım teknik direktörleri ile de sarılarak vedalaşan Fırat Aydınus, yardımcıları ile birlikte soyunma odasının yolunu tuttu.

488 MAÇTA DÜDÜK ÇALDI

48 yaşındaki hakem, kariyerinde 21’i Avrupa olmak üzere toplamda 488 müsabakada düdük çaldı.

Derbide verdiği kararlarla tepki alan Fırat Aydınus kaç maç ceza alacak? Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde verdiği tartışmalı kararlarla gündeme oturan Fırat Aydınus’a MHK tarafından uygulanacak yaptırım merakla bekleniyor. Çaldığı düdüklerle, verdiği penaltıyla ve çıkarmadığı kırmızı kartlarla derbiye damga vuran Fırat Aydınus’un uzun süre görev almaması bekleniyor.

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