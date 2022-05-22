Türkiye Gazetesi

İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) sezonun son maçında Getafe, konuk olduğu Elche'ye 3-1 yenildi. Getafe'nin tek golünü 33. dakikada Enes Ünal attı. Elche'nin golleri ise 37. dakikada Lucas Olaza ile 84 ve 90+4. dakikalarda Enrique Perez'den geldi.

La Liga'da 16 defa ağları havalandıran milli futbolcu Enes Ünal, en çok atan 5. futbolcu oldu. Gol krallığında 1. sırada 27 golle Real Madrid'in yıldızı Karim Benzema yer aldı.

SOLDADO'NUN REKORUNA YETİŞTİ

Enes ayrıca, Roberto Soldado (2009-2010) ile birlikte Getafe kulüp tarihinde bir sezonda en fazla gol atan futbolcu unvanını elde etti. Getafe'deki diğer Türk futbolcu Okay Yokuşlu ise yedek başlayıp, 82. dakikada Juan İglesias'ın yerine oyuna girdi. La Liga'da kalmayı geçtiğimiz hafta garantileyen Getafe, sezonu 39 puanla kapattı.

Enes Ünal ile Okay Yokuşlu'yu ayıran tarihi rekabet La Liga'da attığı gollerle sezona damga vuran isimlerden biri olan Enes Ünal ve milli orta saha oyuncusu Okay Yokuşlu'dan 10 kısa soruya 10 kısa cevap... İki yıldız isim Endülüs derbisi konusunda görüş ayrılığı yaşadı! Biri Sevilla derken, diğeri Real Betis dedi.

Enes Ünal: Messi değilsen tek başına bir şey yapman çok zor... Getafe'yle birlikte yükseldim La Liga'da gol krallığı yarışında 3. sırada yer alan milli foırvet Enes Ünal, hakkında çıkan transfer haberleri için "Tabii bazı şeyler, bazı ilgiler oluşuyor ama daha sezon bitmedi, çok erken. Üç yıl daha sözleşmem var. Serbest kalma bedelim çok yüksek" dedi. Getafe'nin yıldızı hocası Flores için ise "Cenaze gibi bir soyunma odasını alıp hayata döndürdü" yorumunda bulundu

İngiliz devi milli futbolcu için harekete geçti! Enes Ünal Liverpool yolcusu Bu sezon İspanya’daki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Enes Ünal, İngiliz devleri Manchester City ile Liverpool’un radarına girmiş durumda. Oynadıkları futbolla dünyada alkış toplayan Liverpool'da milli futbolcunun transferi ciddi anlamda gündem oldu. Ancak henüz resmi bir teklif bulunmamakta.