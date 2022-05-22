İtalya Serie A'da perde kapandı. Inter ve Milan arasındaki rekabeti bugün sonlandı. Milan, deplasmanda Sassuolo'yu 3-0 yenerek 2021/22 sezonunun şampiyonu oldu.
Premier Lig'te şampiyon Manchester City oldu İngiltere Premier Lig'te şampiyon belli oldu. 38 haftalık periyotta en çok puanı alan Manchester City şampiyonluğunu ilan etti.
Fenerbahçe sezonu Şampiyonlar Ligi vizesiyle bitirdi Rakip 10 kişi kaldı, sarı lacivertliler golleri arka arkaya sıraladı. Serdar Dursun perdeyi açarken Valencia iki kez sahne aldı. Diğer sayılar Serdar Aziz ve İrfan Can'dan geldi
İsmail Kartal'ın veda maçı... Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi potasına soktu Fenerbahçe sezonun son maçında Yeni Malatyaspor deplasmanında... Takımı ayağa kaldıran teknik direktör İsmail Kartal, Sarı-Lacivertliler'in başındaki son maçına çıkıyor