Türkiye Gazetesi

Beşiktaş, sezonu 1-1’lik Konyaspor maçıyla noktaladı. Ligin son 8 haftasında göreve gelen Valerien Ismael döneminde siyah beyazlı takım, 3 galibiyet, 4 beraberlikle 13 puan topladı. Gerek ortaya konan futbol gerekse oyuna müdahaleleri açısından Valerien Ismael, takıma beklenen patlamayı yaptıramadı. Önümüzdeki sezon çok daha iyi bir Beşiktaş izlettireceklerini söyleyen Fransız teknik adam “Beşiktaş’ta oynamanın ne anlama geldiğini bilen futbolcularla yola devam edeceğiz” diyerek oyuncularına taş attı.

DİSİPLİN BİRİNCİ SIRADA

Sekiz maçlık periyodun hem kendisi hem de takım açısından iyi geçmediğini belirten Ismael “Geriye düşmüş bir takımı ayağa kaldırmak kolay olmuyor. İşin içine beklenmedik sakatlıklar ve sonuçlar da girince motivasyon kaybı yaşadığımız bir gerçek. 8 maçta 3-4 kırmızı kart gördük. Disiplin konusu ana odağımız olacak” dedi. Sportif direktör Ceyhun Kazancı’ya bir rapor sunan Valerien Ismael, takımdan gönderilmesini istediği isimlerin listesini verdi. Tecrübeli hoca stoper, orta saha ve forvet takviyesi istedi.

KÂBUS GİBİ SEZON

Beşiktaş 24 yıl sonra ligde ilk 5’in dışında kaldı. Attığı 56 golle maç başına 2 golü bile yakalayamayan siyah beyazlılar, kalesinde 48 gol gördü... Beşiktaş, cezalar haricinde, 21 yıl sonra da Avrupa kupalarına gitme hakkı elde edemedi.

SORLOITH'U İSTİYORUM

Beşiktaş’ın bu sezonki en büyük problemlerinden birisi gol ayaklarının yetersizliği oldu. Batshuayi’nin son vuruşlardaki etkisizliğinden yakınan Ismael, Alexander Sörloth’un alınmasını istedi. Sportif direktör Ceyhun Kazancı, Norveçli golcüyle ilgili girişimleri hızlandırdı.

Beşiktaş'ın gözdesi Abdülkerim Bardakçı için hocası bile "kalıyor" diyemedi Konyaspor'un 5 milyon euro bonservis istediği 27 yaşındaki stoper Abdülkerim Bardakçı, Beşiktaş için gemileri yaktı. Teknik direktör İlhan Palut, 1-1'lik Beşiktaş-Konyaspor maçı sonrası önemli açıklamalar yaptı.

Pjanic, Beşiktaş'a veda etti: En harika taraftarı, atmosferi gördüm Beşiktaş'ın sezon başı Barcelona'dan büyük umutlarla kiraladığı Miralem Pijanic, siyah-beyazlı kulübe veda etti.