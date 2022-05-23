Türkiye Gazetesi

Hangi kulübe transfer olacağı merak konusu olan Kylian Mbappe kararını verdi. Paris Saint Germain'den yapılan açıklamada yıldız futbolcunun sözleşmesinin 2025 yılına kadar uzatıldığı belirtildi. Mbappe’ye sunulan sözleşmenin detayları ise belli oldu.

YILLIK 100 MİLYON EURO KAZANACAK

Takımda kalma kararı veren Kylian Mbappe 2025 yılına kadar PSG forması giyecek. Yıllık 100 milyon Euro kazanacak olan Mbappe, yeni sözleşme kapsamında 300 milyon Euro’luk imza ücreti alacak.

GELECEK OLAN TEKNİK DİREKTÖRLERİ SEÇECEK

Mbappe'nin PSG ile imzaladığı yeni sözleşme ile ilgili birçok iddia ortaya atılırken bunlardan en şaşırtanı ise, genç yıldızın takımın başına geçecek olan teknik direktörleri seçebileceği.

SOYUNMA ODASINDA SÖYLEMİŞTİ

Mbappe'nin PSG ile yeni sözleşme imzaladığını öğrenen, Real Madrid Başkanı Florentino Perez, Real Betis maçının devre arasında soyunma odasına inerek son durumu futbolcularına açıkladı. Perez'in, Real Madrid'in yıldızlarına, Mbappe transferinin gerçekleşmeyeceğini söylediği ifade edildi.

Kylian Mbappe, sportif direktörü ve teknik direktörü yedi! PSG kararının perde arkası... Kylian Mbappe'nin PSG'den kalması için "hocayı da sen belirle, kulübü sen yönet" teklifi sunulduğu iddia edilmişti... 23 yaşındaki yıldız imzayı atar atmaz Leonardo ve Pochettino'yu kovdu!

Kylian Mbappe PSG'de kaldı! Fransız yıldız kesin kararını açıkladı Kylian Mbappe transfer düğümü çözüldü... Fransız yıldız Real Madrid'i reddetti, Paris Saint-Germain'de devam dedi.

Formayı görünce çıldırdı! Dünya devi PSG’nin Müslüman yıldızı maça çıkmadı Dünyanın en iyi takımlarından olan Paris Saint-Germain’de yeni bir kriz patlak verdi. Takımın Müslüman yıldızı Idrissa Gana Gueye, özel olarak tasarlanan LGBTQ+ temalı formayı giymek istemediğini belirterek karşılaşmaya çıkmadı. Fransız devinin teknik direktörü Pochettino maç sonu açıklama yaparak, futbolcunun kişisel nedenlerden ötürü mücadelede forma giymediğini belirtti.